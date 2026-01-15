Bradley Cooper'ın sözleri Demet Özdemir'i şaşırttı

Bradley Cooper'ın sözleri Demet Özdemir'i şaşırttı
Yayınlanma:
Hollywood yıldızı Bradley Cooper’ın Demet Özdemir’e dair sözleri gündem olurken, ünlü oyuncu yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

Dünyaca ünlü ABD’li oyuncu Bradley Cooper, katıldığı bir programda şaşırtıcı bir itirafta bulunarak, annesi Gloria Campano’nun sıkı bir Türk dizisi takipçisi olduğunu söylemişti.

Annesinin pandemi döneminde Erkenci Kuş dizisini izlediğini belirten Cooper, "Dizi gerçekten iyi, oradaki kadın (Demet Özdemir) da çok iyi" ifadelerini kullanarak Özdemir’in performansını beğendiğini dile getirmişti.

bradley-cooper.webp

"ANNESİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Dün gece bir ödül törenine katılan ünlü oyuncu Demet Özdemir, Bradley Cooper’ın bu sözlerinin hatırlatılması üzerine şaşırdığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Sizin aracılığınızla öncelikle annesine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şey tabii ki. Bu bizi hem şaşırttı hem de çok mutlu etti."

demet-ozdemir.webp

Şimdilerde Eşref Rüya dizisi ile ekranda boy gösteren Demet Özdemir'e, Erkenci Kuş dizisinde Can Yaman eşlik ediyordu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Magazin
