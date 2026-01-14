Zeytinburnu'ndaki kargolu saldırıda 6 gözaltı: Patlamanın nedeni belli oldu!

Zeytinburnu'nda 10 Ocak günü meydana gelen patlamanın ardından Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. İlk olarak kargo paketini teslim eden kurye E.C. yakalanırken, saldırıda kullanılan GSM hattının başkasına ait bilgilerle temin edildiği saptandı. Teknik takip sonucunda olayla bağlantılı olduğu belirlenen S.A, A.Ç, A.A. ve M.K. ile şüphelilerin saklanmasına yardım eden C.G. gözaltına alındı.

ALACAK VERECEK MESELESİ BOMBAYA DÖNÜŞTÜ

Emniyetteki sorgulamada, saldırının asıl faili olduğu değerlendirilen M.K'nin kargo paketini bizzat kuryeye teslim ettiği tespit edildi. M.K'nin ifadesinde, kargoyu teslim alan ve patlama sırasında yaralanan J.H. ile aralarında geçmişe dayalı "alacak verecek" meselesi nedeniyle husumet bulunduğu, eylemi bu nedenle gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Danışmaya bırakılan kargo patladı: İki kişi yaralı

YARALILARIN DURUMU İYİ

Patlama anında hedefteki isim olan J.H. ile birlikte yaralanan diğer 2 kişinin hastanedeki tedavilerinin tamamlandığı ve taburcu edildikleri bildirildi. Gözaltındaki 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma olarak devam ediyor.