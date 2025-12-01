Zeydan Karalar'dan Silivri mektuplarına yanıt: Buradayım, kalbim sizlerle!

Yayınlanma:
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Silivri'de kendisine gönderilen mektuplar için teşekkür ederek, "Mektupların tamamını dikkatle okuyorum. Öncelikle sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Ancak mektupların sayısı çok olduğundan cevap yazamıyorum. Buradayım, kalbim sizlerle" dedi.

Silivri'de tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kendisine destek olmak için gönderilen mektuplar için teşekkür etti.

Zeydan Karalar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla şu ifadeleri kaydetti:

Zeydan Karalar hakkındaki iddialara madde madde yanıt verdiZeydan Karalar hakkındaki iddialara madde madde yanıt verdi

"BURADAYIM, KALBİM SİZLERLE"

"Ülkemin güzel insanları, gözaltına alındığım ve tutuklandığım günden beri beni yalnız bırakmadınız. Başta Adanalı hemşehrilerim olmak üzere, Türkiye'nin her yerinden yasal olarak görüşme imkanı olan çok sayıda ziyaretçim geldi. Avukatlar gibi, vekil gibi... Gelemeyenler de duygularını ve desteğini anlatan oldukça fazla sayıda mektup gönderdiler. Mektupların tamamını dikkatle okuyorum. Öncelikle sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Ancak mektupların sayısı çok olduğundan cevap yazamıyorum. Buradayım, kalbim sizlerle. Sevgi ve saygılarımla."

12 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş davası" olarak bilinen soruşturma kapsamında 5 Temmuz günü gözaltına alındıktan sonra 8 Temmuz'da tutuklanmıştı.

Etkin pişmanlıktan yararlanan Baki Nugay'ın ifadeleri üzerine tutuklanan Karalar için 12 yıla kadar hapis isteniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

