Zeydan Karalar'dan Adanalılara teşekkür

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutukluluğunun 200. gününde Adana'da gerçekleştirilen dev miting ile ilgili olarak açıklama yaptı. Eyleme katılım sağlayan Adanalılara teşekkür eden Karalar, "Beni her zaman olduğu gibi kaçıncı kezdir gururlandırıyorsunuz. Herkese sonsuz teşekkürler" dedi.

Son Dakika | Zeydan Karalar'ın tutukluluğunun 200. gününde Adana'da dev miting

"YANINIZDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Karalar'ın sosyal medya X hesabından yapılan açıklama şöyle:

"-Adanalı kardeşlerim,

Dün 200. günde yağmurlu soğuk havaya rağmen alanları doldurdunuz. Bir haksızlığa sizlere yakışır duruş gösterdiniz. Beni her zaman olduğu gibi kaçıncı kezdir gururlandırıyorsunuz. Herkese sonsuz teşekkürler.

Yalnız çok üzücü bir haber aldım. Gürhan Durmaz kardeşimiz 200. günde sizinle birlikteydi. Ne yazık ki akşam saatlerinde hayatını kaybetmiş. Çok üzüldüm. Allah ailesine sabır versin.

Kardeşiniz, abiniz, amcanız, babanız Zeydan Karalar.

-Şehir içi toplu taşıma esnaf kardeşlerime,

Tutukluluğumun 200. gününde yapılan haksızlığa karşı duruş mitinginde yine çok sayıda esnaf kardeşim bedava taşıma yapmış.

Bu ince davranışlarından dolayı duygulandığımı ifade ediyor, ücretsiz taşıma yapan esnaflara sonsuz teşekkürler ediyorum.

Ben de her zaman olduğu gibi yanınızda olmaya devam edeceğim. Sevgilerimle."