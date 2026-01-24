Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tutuklanmasının üzerinden 200 gün geçti. Karalar’a destek vermek isteyen yurttaşlar, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünde toplandı.

Yağmura rağmen binlerce kişinin Taş Bina önünde toplandığı görüldü.

Zeydan Karalar'ın eşi Nuray Karalar konuşmasında gözyaşlarına boğuldu. Nuray Karalar şunları ifade etti:

Bu yağmurlu günde bizi bırakmadınız. Sağ olun. Desteğiniz, emeğiniz çok önemli. Biraz heyecanlıyım tabi. Zeydan Başkan'ın bugün 200 gündür bizden ayrı olmasının Çok büyük bir hasreti, acısı var içimizde. Kimisi için Adana Büyükşehir Belediye Başkanı. Kimisi için bir abi Kimisi için bir kardeş Kimine göre bir dost Ama hepimiz için o Adana gibi başkan.

Adana sevdalısı Maalesef 200 gündür Silivri'de Cezaevinde. Ve sizler onun çok sevdiği Adanalı kardeşleri Tıpkı Zeydan'ın acı tatlı her anınızda yanınızda olduğu gibi siz de şimdi onunla yürek yüreğe, omuz omuza vererek bu yağmurlu günde buraya geldiniz. Bu tarihi günü bizimle paylaşıyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum.

Adanalı yiğit sıcak durduramadığı gibi Herkes görsün yağmur da durduramıyor. Hepiniz buradasınız.

Bize güç veriyorsunuz. Keşke şimdi orada, burada o da olsaydı size şöyle yürekten bir bakar. Adana'nın mert yürekli, delikanlı insanları bu kardeşiniz sizinle gurur duyuyor derdi.

Gece gündüz sizin için bu kardeşiniz çalışıyor derdi. Şimdi burada olsaydı Allah'ınıza kurban Adana derdi. Bugün bizler 200. gün için yapılan bu adalet çağrısı için bir araya geldik. Maalesef bu yok yere tutsak geçen bir 200 gün. Bu aslında hayatımızda hiç yaşanmamış, hiç olmamış gibi gereken bir etkinlik. 200 gündür döktüğüm gözyaşları olmamalıydı.

Burada on binlerce insanın kalbinin sızısı var. Burada içimize dolup taşan bir haksızlık duygusu var. Burada çok büyük bir eksiklik, bir yarım kalmışlık var. Burada Adanalıların bir haykırışı var. Adana diyor ki Zeydan demek Adana demek. Adana tutsak edilemez diyor Adana. Ben de diyorum ki bu tutsaklık olmamalıydı.

Adana sevdalısı canım kocam Zeydan bugün bizlerle burada olmalıydı. Ve size seslenen ben değil o olmalıydı. Bizim hayatımızdan 200 gün çalındı. O bizsiz, biz onsuz kaldık. İlk günden bugüne kadar her gün adalet çadırından ses verdiniz. Sıcak demediniz, soğuk demediniz.

Tıpkı onun sizin için çalışırken demediği gibi. 50. günde buradaydınız. 100. günde buradaydınız. 150. günde buradaydınız ve şimdi 200. günde de yine bizimlesiniz, buradasınız. Hepimizin kulağı Silivri'de. Her an sanki oradan güzel bir haber gelecek. Bu haksızlık son bulacak gibi umut içindeyiz. Biz bu sesi içimizde hep yaşattık. Ama bugüne kadar kimse sesimizi duymadı.

Bir iftirayla Zeydan'ımızı bizden ayırdılar. Ama inanıyorum ki ona kavuşmamıza çok az kaldı. Bizler sabırla adaletin tecelli edeceği o zamanı bekliyoruz. Dün Silivri'deydik. Size sevgilerini, selamlarını iletti. Adam Adanamla gurur duyuyorum dedi ve verdiğiniz destek için teşekkür etti.

Ve biliyorum ki şu an ekran başında sizlere bakıyor ve Adana'sını ne kadar özlediğini hissediyor. Sizler Adana gibi başkanı çok iyi sahiplendiniz. Zeydan Başkan Adana'ya kendini adadıysa siz de onun için kendinizi adadınız. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizleri görünce duygulandık.

Bizlere güç verdiniz. Böyle bir destek, böyle bir sevgi bize nasip oldu. Bu soğuk kış gününde yağmurlu günde o soğuk yüzlü Silivri'yi sizin bu sevginiz ısıtıyor. Sizin sevginiz aydınlatıyor. Sözüm bittiği yerde sevginiz bir çığ gibi büyüdü ve emin olun ki Zeydan Başkan bunu yüreğinin en derinlerinde hissediyor. Zeydan Başkanı sizler hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. O her zaman için Adana için kendini adadı. Adana Adana çalıştı.

Selde, yangında, pandemide, depremde hep sizlerin yanındaydı. Herkesin iyi gününde kötü gününde yanındaydı. Her zaman çocukların, kadınlarımızın, öğrencinin, emeklinin, esnafın yanında oldu. Kimseyi ayırmadı. Kimseyi ötekileştirmedi. Onu Adana'nın her yerinde görebilirdiniz. Onun Adana'nın her yerinde her sokağında izi var çünkü.

Zeydan'ın ve Adana'nın ortak hayalleri var. Onun tek isteği sizlere hizmet edebilmek. Adana'yı örnek bir şehir yapabilmek. Bizler onun eksikliğini çok hissediyoruz. Bu süreç Adana'nın hak ettiği hizmetleri almasını engelliyor.

Hiç olmaması gereken bu süreç artık bitmeli diyoruz. Artık adalet tecelli etmeli. Zeydan Başkan artık Adana'sına ve Adanalılara kavuşmalı. Adana için hayallerini gerçekleştirmeye devam etmeli. Onun tek suçu çok sevilmek, çok başarılı olmak, halkının kalbinde yaşamak. Biz artık yeter diyoruz. Bu hasret bitsin. Zeydan Başkan ve diğer başkanlarımız özgürlüğüne kavuşsun. Buradan yükselen seslerimizi herkes duysun tüm Türkiye duysun.

Buradan Zeydan Başkana da seslenmek istiyorum. Biz seni çok özledik. Zeydan Başkan sen yoksan her şey eksik. Sen varsan Adana'da her şey tamam. Sen gelince Adana'ya tekrar güneş doğacak. Sen gelince Adana'da bayram olacak. Bahar olacak. Seni çok seviyoruz ve özlemle özgürlüğüne kavuşacağın o günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Hepinize katılımınız için çok teşekkür ediyorum bu yağmurlu günde. Bizi yalnız bırakmadınız. Hakkınız ödenmez. Sağ olun var olun. Verdiğiniz destek ve emek çok değerli. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum sağ olun.