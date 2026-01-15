Zeydan Karalar eniştesini kaybetti: Canım kardeşimin bu acı gününde yanında olamıyorum

Yyaklaşık altı aydır tutuklu Silivri (Marmara) Cezaevi'nde tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabı üzerinden eniştesinin vefat ettiğini duyurdu. Karalar, yaptığı paylaşımda hem ailesinin yaşadığı kaybı paylaştı hem de tutukluluk sürecine dair sitem dolu açıklamalarda bulundu.

Zeydan Karalar'ın tutuklu kalmasına gerekçe gösterilen hususlar dosyada yok! Avukatları mahkemeden istedi

Eniştesinin kaybıyla büyük bir üzüntü yaşadığını belirten Karalar, kız kardeşi Songül’ün en acı gününde yanında olamamanın derin üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

"Bugün çok acı bir haber aldım. Canım kardeşim Songül'ün eşi vefat etmiş. Ve ben canım kardeşimin bu en acı gününde yanında olamıyorum. Altı ay 10 gündür tutsağım."

"DOSYADA OLMAYAN GEREKÇELER"

Paylaşımında hukuki durumuna da değinen Zeydan Karalar, tutukluluk incelemelerinde sunulan gerekçelerin kendisiyle ilgisi olmadığını savundu. İddia makamının dahi itibar etmediği bir itiraf üzerinden tutukluluğunun devam ettirildiğini ileri süren Karalar, şu ifadeleri kullandı:

"Tutukluluk incelemesinde kuvvetli suç şüphesi olarak dört gerekçe gösterilmiştir. Bunlar tape kaydı, MASAK raporu, bilirkişi raporu ve HTS kayıtlarıdır. Bunların hiçbirinin benimle ilgisi olmadığını ve dosyada da bulunmadığını açıkladık."

Karalar paylaşımında bu ifadeleri kullandı:

"Bugün çok acı bir haber aldım. Canım kardeşim Songül'ün eşi vefat etmiş. Ve ben canım kardeşimin bu en acı gününde yanında olamıyorum. Altı ay 10 gündür tutsağım. Ben de hukuki dayanağı olmayan gerekçelerle tutuklu olduğumu anlatmaya çalıştım. İddia makamının bile itibar etmemiş olduğu bir itiraftan dolayı hala tutuklu bulunmaktayım. Tutukluluk incelemesinde kuvvetli suç şüphesi olarak dört gerekçe gösterilmiştir. Bunlar tape kaydı, MASAK raporu, bilirkişi raporu ve HTS kayıtları gösterilmiştir. Bunların hiçbirinin benimle ilgisi olmadığını ve dosyada da bulunmadığını açıkladık. Buna rağmen tutukluluğumun devamına karar verildi. Yeni infaz yasasından sonraki tutukluluk incelemesinde dahi aynı gerekçelerle tutukluluğumun devamına karar verildi. Oysa yukarıdaki hukuki gerekçeler ışığında tahliye kararı verilmiş olsaydı, neredeyse annesiz babasız büyüyen bacımın bu en acı gününde yanında olur, acısını paylaşabilirdim. İnancım odur ki adalet yakın zamanda tecelli edecektir. Kamuoyunun takdirine sunuyorum. Saygılarımla."