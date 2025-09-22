Zemin çöktü kum yüklü kamyon foseptiğe düştü

Zemin çöktü kum yüklü kamyon foseptiğe düştü
Yayınlanma:
Bursa’nın İznik ilçesinde dolgu çalışması sırasında kum yüklü kamyon, zeminin çökmesiyle foseptiğe düştü. Şoför yara almazken, kamyon iş makineleri ile çukurdan çıkarıldı.

Bursa’nın İznik ilçesinde dolgu çalışması sırasında kum yüklü kamyon, zeminin çökmesiyle foseptiğe düştü.

Düştüğü Foseptik Sonu Oldu!Düştüğü Foseptik Sonu Oldu!

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Atatürk Yolu Sokak’ta meydana geldi. Bölgeye, kazılan temele kum getiren kamyon, zeminin çökmesi sonucu foseptiğe düştü.

DÜŞEN KAMYONU KEPÇE KURTARDI

Sağ tarafı çukura giren kamyon, yan yatar vaziyette asılı kalırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Kamyon, iş makineleriyle çukurdan çıkarıldı. Bölgedeki çalışmaların kontrollü şekilde sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul'un 24 ilçesi dikkat: 8 saatlik elektrik kesintileri geliyor
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Türkiye
Patlayan lastik faciaya neden oldu: 2 ölü 8 yaralı
Patlayan lastik faciaya neden oldu: 2 ölü 8 yaralı
İzmir’de 6 kişi 5 polisi yaraladı
İzmir’de 6 kişi 5 polisi yaraladı
Kartalkaya otel yangını davasına yarın devam edilecek
Kartalkaya otel yangını davasına yarın devam edilecek