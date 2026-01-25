Zelenski'den Rusya açıklaması: Yıkıcı olabilir

Zelenski'den Rusya açıklaması: Yıkıcı olabilir
Yayınlanma:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile yaklaşık 4 yıldır devam eden savaşa ilişkin konuştu. Zelenski, “Rusya'nın her yoğun saldırısı yıkıcı olabilir” uyarısında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından Rusya ile 24 Şubat 2022’de başlayan ve yaklaşık 4 yıldır süren savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

“RUSYA'NIN HER YOĞUN SALDIRISI YIKICI OLABİLİR”

Rusya'nın son bir hafta içinde Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarına değinen Zelenski, Rus ordusunun ülkesinde enerji dahil kritik ve sivil altyapıyı hedef aldığına dikkat çekti.

“Rusya'nın her yoğun saldırısı yıkıcı olabilir” uyarısında bulunan Zelenski, Rusya'nın, son bir haftada Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarında 1700'ün üzerinde insansız hava aracı (İHA), 1380'den fazla güdümlü hava bombası ve farklı tiplerde 69 füze kullandığını ifade etti.

"UKRAYNA'YI GÜÇLENDİRMEK İÇİN HER LİDERLE ÇALIŞIYORUZ"

Zelenski, paylaşımında “Ukrayna'yı güçlendirmek için her liderle çalışıyoruz. Rusya'dan gelen tehdidi herkes açıkça anlamalıdır. Bunu en iyi anlayan bizim halkımızdır” ifadelerine yer verdi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

