Zehir tacirlerinin akılalmaz yöntemi: Uyuşturucu midesinden çıktı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, kent girişinde bir şehirlerarası yolcu otobüsü durduruldu ve içinde arama yapıldı. Yapılan arama sırasında bir kişinin şüpheli hareketleri polis ekiplerinin dikkatini çekti.

MİDESİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI!

Hareketleri şüphe çeken yabancı uyruklu yolcunun, Batman Eğitim ve Araştırma Hastenesi’nde yapılan muayenesinde midesinde uyuşturucu olduğu tespit edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Şahsın yutarak aldığı belirlenen 64 parça halinde toplam 472 gram metamfetamin doğal yollarla çıkarılırken şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şahıs, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.