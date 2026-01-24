Zehir tacirlerine operasyon: 6 kişi tutuklandı

Zehir tacirlerine operasyon: 6 kişi tutuklandı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Hatay'ın 3 ilçesinde zehir tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

Hatay'da zehir tacirlerine yönelik olarak yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Uyuşturucu operasyonu sırasında birçok uyuşturucu maddenin ele geçirildiği öğrenildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında birçok ilçeye operasyon düzenledi.

Hatay'ın Kırıkhan, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde belirlenen adreslere operasyonlar yapıldı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 654 tutuklamaCumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 654 tutuklama

BİRÇOK SUÇ UNSURU BULUNDU

Operasyon düzenlenen adreslerde birçok suç unsuru bulundu. Aramalarda, 15,84 gram sentetik uyuşturucu, 23 sentetik ecza hapı, 3 uyuşturucu hap ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Öte yandan 6 şüphelinin ise gözaltına alındığı bilgisi edinildi.
Emniyette gerçekleştirilen işlemlerin bitmesinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlının, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

