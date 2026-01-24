Zehir tacirlerine operasyon: 6 kişi tutuklandı

Hatay'da zehir tacirlerine yönelik olarak yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Uyuşturucu operasyonu sırasında birçok uyuşturucu maddenin ele geçirildiği öğrenildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında birçok ilçeye operasyon düzenledi.

Hatay'ın Kırıkhan, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde belirlenen adreslere operasyonlar yapıldı.

BİRÇOK SUÇ UNSURU BULUNDU

Operasyon düzenlenen adreslerde birçok suç unsuru bulundu. Aramalarda, 15,84 gram sentetik uyuşturucu, 23 sentetik ecza hapı, 3 uyuşturucu hap ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Öte yandan 6 şüphelinin ise gözaltına alındığı bilgisi edinildi.

Emniyette gerçekleştirilen işlemlerin bitmesinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlının, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandığı öğrenildi.