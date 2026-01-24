Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 654 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, uyuşturucu ticaretinin ulaştığı korkutucu boyutu gözler önüne serdi. Teknik ve fiziki takip verilerine göre şüpheliler; uyuşturucu kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla özellikle okul, yurt ve benzeri alanları hedef seçti. Bu bölgelerde yaşı küçük çocuklara uyuşturucu madde satışı yapıldığı saptandı. Zehir tacirlerinin, toplumu koruması gereken kamusal alanların çevresinde ağ kurarak en savunmasız grubu, yani çocukları hedef aldığı tespit edildi.

DENETİMSİZ GÜNÜBİRLİK EVLER VE DİJİTAL AĞLAR

Operasyonla birlikte, uyuşturucu ticaretinin yeni nesil yöntemleri de deşifre edildi. Şüphelilerin yakalanmamak için belirli bir adrese bağlı kalmadıkları, emniyet birimlerinin radarına girmemek amacıyla uyuşturucu ticaretini günübirlik kiralanan evlerde gerçekleştirdikleri vurgulandı. Satış faaliyetlerinin organizasyonunda ise denetim boşluklarından faydalanılan WhatsApp, Telegram, Messenger ve Facebook gibi internet tabanlı iletişim uygulamaları kullanıldı. Uyuşturucu madde talebinde bulunan kişilerin bu platformlar üzerinden şüphelilerle irtibat kurduğu ve maddelerin kuryeler aracılığıyla alıcılara ulaştırıldığı belirlendi.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK TUTUKLAMA SAYISINA ULAŞILDI

İzmir merkezli 11 ilde yürütülen süreç, yaklaşık 4 aylık bir hazırlık evresinin ardından 19 Ocak tarihinde eş zamanlı baskınlarla operasyona dönüştü. "Cumhuriyet tarihinin en büyük narkotik operasyonu" olarak nitelendirilen Narkokapan-İzmir operasyonunda, adli makamlara sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi. 1 başsavcı vekili ve 14 savcının görev aldığı soruşturma sonucunda, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 654’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 51 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FİRARİ ŞÜPHELİLER İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Operasyon kapsamında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlamasıyla çok sayıda adrese baskın yapılırken, gözaltına alınanların emniyetteki işlemlerinin ardından parça parça adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Geniş çaplı uyuşturucu ağına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, henüz yakalanamayan firari şüphelilerin bulunduğu ve bu kişilerin yakalanması için emniyet birimlerinin çalışmalarına devam ettiği bildirildi. Soruşturma dosyası, uyuşturucu ticaretinin teknolojik imkanlar ve günübirlik konaklama alanları üzerinden nasıl organize edildiğine dair önemli detayları barındırıyor.