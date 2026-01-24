İstanbul'un gece kulüplerinde operasyon paniği! Garsonlar artık sadece sipariş almıyor

Son dönemde İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmaları, gece hayatını derinden etkiledi. Eğlence mekânlarında ciddi bir tedirginlik hâkim. Polis operasyonlarından sonra pek çok işletme, adının herhangi bir dosyada geçmemesi için güvenlik önlemlerini artırdı.

Eskiden yalnızca eğlenceye odaklanan işletmeler artık her hareketi dikkatle izliyor. Tuvalet girişlerine görevliler yerleştirildi, çıkan müşterinin ardından çöpler toplanıyor. Peçeteler, bardak altlıkları inceleniyor. Güvenlik kameraları her gün taranıyor.

UYUŞTURUCU VE DİKKAT ÇEKEN BARDAK UYARISI

İktidar medyasından Sabah'ın haberine göre; Bazı işletmeler, mekân duvarlarına “Uyuşturucu madde kullanmak yasaktır” yazıları astı. Zaten yasal olarak yasak olan bu maddeye dair uyarılar, soruşturmalardan uzak kalma çabasıyla görünür hale getirildi. Hatta bazı barlarda “Başkasının bardağından içmeyiniz” gibi gündelik sağduyuyla bilinen kurallar bile tabelaya dönüştü.

GARSONLARA ARTIK MÜŞTERİYİ İZLİYOR

Garsonlar artık yalnızca sipariş değil, çevreyi de dikkatle izliyor. İşletme sahipleri, “Bizim haberimiz olmadan bir şey olmasın” diyerek talimat veriyor.

Eğlence mekanları işletmecilerin sık sık son operasyonları konuştuğu öğrenildi.

POSTİŞ BİLE ARTIK ŞÜPHELİ

Mekânlarda takma saç ya da postişlerin içinde uyuşturucu gizlenebileceği endişesi bile gündeme gelmiş durumda. Şimdilik böyle bir vaka adli kayıtlara geçmedi.