Yüzlerce araç çalışmıyor! Uydu ile bloke edildiler

Yayınlanma:
Lüks araç denilince akla gelen ilk otomobillerden biri olan Porsche ile ilgili yüzlerce kişi, araçlarının yaygın bir arıza nedeniyle çalışmadığını belirtti.

Lüks araç denilince akla gelen ilk otomobillerden biri olan Porsche için kullanıcılar, araçlarının çalışmadığını söyledi.

TASS haber ajansının aktardığına göre, Rus sosyal medya hesaplarında ülke genelinde yüzlerce kişi Porsche araçlarının yaygın bir arıza nedeniyle çalışmadığını belirtti.

"YANLIŞLIKLA BLOKE EDİLDİ"

Porsche marka araçların çalıştırılmasındaki sorunlara ilişkin açıklama yapan Rolf Servis Müdürü Yuliya Truşkova, problemin, fabrika alarm sisteminin uydu modülü aracılığıyla yanlışlıkla bloke edilmesiyle ortaya çıktığını söyledi.

Truşkova, "28 Kasım'dan bu yana Porsche sahiplerinin şirketin servis merkezine yaptığı aramalarda önemli bir artış gördük. Uzmanlarımız, sorunun fabrika alarm sisteminin uydu aracılığıyla bloke edilmesinden kaynaklandığını belirledi." açıklamasını yaptı.

Halihazırda tüm içten yanmalı motor modelleri ve tipleri için herhangi bir modelin bloke edilebileceğine işaret eden Truşkova, fabrika alarm sisteminin sıfırlanıp sökülerek blokenin şu anda aşılabileceğini aktardı.

"KASITLI YAPILMIŞ OLMA İHTİMALİ VAR"

Truşkova, "Benzer durumları Mercedes-Benz sahipleri de yaşıyor ancak bunlar münferit vakalar. Araçlar 'tuğla' (işe yaramaz) duruma geçmiyor. Bu blokelerin nedeni biliniyor mu? Uzmanlar şu anda bu konuyu araştırıyor, bunun kasıtlı olarak yapılmış olma ihtimali var." ifadelerini kaydetti.

Avto.ru dergisinde yer alan bilgiye göre ise, yaşanan arıza daha daha çok 2020 yılından önce üretilen Porsche modellerinde ortaya çıkıyor. Başta Cayenne, Macan ve Panamera olmak üzere birçok araçta çalıştırma sorunları yaşandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

