Yurtdışına kaçıracaklardı: Polis ekipleri düğmeye bastı

Yayınlanma:
İzmir’in Karabağlar ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda .çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir'de tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik kültür ve tabiat varlıklarının korunması amacıyla çalışma başlatıldı.

Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir kişiye ait ev ve depoya 2 Ekim günü operasyon düzenlendi.

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 20 MİLYON TL!

Polis ekipleri tarafından operasyon sırasında yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan 2 bin 60 sikke, 68 zolta ve taler (ödüllendirme parası), 8 istiklal madalyası, 17 mühür, 32 yüzük, 248 çeşitli obje ve tarihi eser ele geçirildi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI !

Olaya ilişkin bir şüpheli şahsın gözaltına alındığı bildirildi.


Kaynak:DHA

