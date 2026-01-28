Yolun karşısına geçmek isterken kazada ölen avukat son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Ödemiş ilçesi Ocaklı Mahallesi Kiraz Yolu Caddesi'nde dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada B.Y. (52) idaresindeki 35 MCC 08 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Avukat Taylan Hallıoğlu'na çarptı.

Yolun karşısına geçmek isterken araba çarptı: 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

ÇARPMANIN ETKİSİYLE AĞIR YARALANAN AVUKAT, HASTANEDEKİ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan evli, bir çocuk babası Hallıoğlu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hallıoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

AİLESİ VE MESLEKTAŞLARI TARAFINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Avukat Hallıoğlu için ikindi vakti Köşebaşı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Hallıoğlu'nun yakınları ve meslektaşları katıldı. Kılınan namazın ardından Hallıoğlu'nun cenazesi Zungurlu Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü B.Y.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.