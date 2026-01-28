Yolun karşısına geçmek isterken kazada ölen avukat son yolculuğuna uğurlandı

Yolun karşısına geçmek isterken kazada ölen avukat son yolculuğuna uğurlandı
Yayınlanma:
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Avukat Taylan Hallıoğlu (38), otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Hallıoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesi Ocaklı Mahallesi Kiraz Yolu Caddesi'nde dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada B.Y. (52) idaresindeki 35 MCC 08 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Avukat Taylan Hallıoğlu'na çarptı.

Yolun karşısına geçmek isterken araba çarptı: 80 yaşındaki kadın hayatını kaybettiYolun karşısına geçmek isterken araba çarptı: 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

ÇARPMANIN ETKİSİYLE AĞIR YARALANAN AVUKAT, HASTANEDEKİ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan evli, bir çocuk babası Hallıoğlu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hallıoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

AİLESİ VE MESLEKTAŞLARI TARAFINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Avukat Hallıoğlu için ikindi vakti Köşebaşı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Hallıoğlu'nun yakınları ve meslektaşları katıldı. Kılınan namazın ardından Hallıoğlu'nun cenazesi Zungurlu Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü B.Y.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
Türkiye
Üvey oğlunun bıçakladığı üvey baba 15 gün sonra öldü
Üvey oğlunun bıçakladığı üvey baba 15 gün sonra öldü
Malatya’da sokak satıcılarına operasyon
Malatya’da sokak satıcılarına operasyon
Yolcu minibüsü şarampole devrildi! 4 kişi yaralandı
Yolcu minibüsü şarampole devrildi! 4 kişi yaralandı