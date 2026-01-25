Yoldan çıkan otomobil KGM binasına daldı! 1 ölü

İstanbul'un Silivri ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkan otomobil, Kara Yolları Genel Müdürlüğü'ne ait kantar binasına çarptı. Kaza anında binada bulunan KGM personeli yaşamını yitirdi.

İSTANBUL'DA FECİ KAZA

Gece saatlerinde Kınalı Denetim İstasyonu Mevkii'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin TIR'ların ağırlığını ölçmek için denetim gerçekleştirdiği kantarın binasına çarptı.

KGM PERSONELİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen görevli personel Şener Güngör ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güngör, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kazanın ardından inceleme başlatan jandarma ekipleri, otomobil sürücüsü B.K.'yı gözaltına aldı.