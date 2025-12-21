Yola çıkacaklar dikkat! İşte il il kapalı yollar ve trafik durumu: Karayolları Genel Müdürlüğü uyardı

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan yol durumu bültenine göre, kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uyması gerekiyor. Özellikle otoyol geçişlerinde ve şehirlerarası bağlantı yollarında yapılan değişiklikler trafiği doğrudan etkiliyor.

TEM OTOYOLU KANDIRA GİŞELERİNDE SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ

İstanbul ve Kocaeli geçişini kullanan sürücüler için kritik bir uyarı yapıldı. O-4 TEM Otoyolu Kandıra Ücret Toplama İstasyonu'nda yapılacak serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları nedeniyle trafik akışı yeniden düzenlendi. Bu kapsamda Kandıra gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü olarak yapılıyor.

AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU'NDA KATILIM ENGELİ

Ege Bölgesi'nde seyahat eden sürücülerin dikkatine sunulan bilgiye göre; Aydın-Denizli Otoyolu'nun Sarayköy bağlantı yolu köprüsü üzerindeki üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu çalışma sebebiyle Denizli istikametinden gelen araçlar otoyola katılım sağlayamıyor. Sürücülerin alternatif güzergahları ve işaretçileri takip etmesi önem taşıyor.

ANKARA-NİĞDE OTOYOLU'NDA ŞERİT DARALTMA

Başkent ile Güney aksını bağlayan önemli geçiş noktalarından Ankara-Niğde Otoyolu'nda da çalışma var. Otoyolun Ankara istikameti sol şeridi kapatıldı. Bölgedeki trafik akışı, kontrollü olarak diğer şeritten gerçekleştiriliyor.

MERSİN-TARSUS HATTINDA KONTROLLÜ GEÇİŞ

Akdeniz Bölgesi'nde Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'ndaki yapım çalışmaları sürüyor. Yolun 2-3. kilometrelerinde devam eden çalışmalar dolayısıyla trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

AMASYA'DA HEYELAN RİSKİNE KARŞI ÖNLEM

Karadeniz bağlantı yollarında güvenlik önlemleri artırıldı. Amasya-Taşova yolunun 13-16. kilometrelerinde, özellikle Akdağ Tüneli mevkiindeki kaya heyelanı çalışmaları nedeniyle ulaşım rotası değiştirildi. Bölgede ulaşım, Akdağ Tüneli'nin Taşova yönünden iki yönlü olarak devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR'DA HIZLI TREN ÇALIŞMASI

Afyonkarahisar-Çifteler Emirdağ yolunun 22-24. kilometrelerinde Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi kapsamında üst geçit çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple Emirdağ yönü ulaşıma tamamen kapatılarak trafik akışına Çifteler kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

TRABZON-MAÇKA YOLUNDA KÖPRÜ ONARIMLARI

Doğu Karadeniz'de Trabzon-Maçka-Torul Devlet yolu bağlantısındaki eski yolda bakım çalışması başlatıldı. Yolun 24-26. kilometreleri arasında bulunan Güney 1, Güney 2 ve Değirmendere 11 köprülerinde yapılacak derz onarım çalışması dolayısıyla ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

DİYARBAKIR-MARDİN YOLUNDA YÖN DEĞİŞİKLİĞİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Diyarbakır-Mardin yolunun 20-21. kilometrelerinde sol şeritte yol yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışma nedeniyle yol trafiğe kapatılarak trafik akışı, sağ kesimden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

BURSA-YALOVA YOLUNDA KAVŞAK BAKIMI

Marmara Bölgesi'nin işlek noktalarından Bursa-Yalova Devlet yolunun 25-26. kilometrelerinde bulunan Tonami Köprülü Kavşağı'nda bakım onarım çalışmaları başlatıldı. Bu sebeple bölgedeki trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

SİVAS ZARA-İMRANLI HATTINDA KAPSAMLI ÇALIŞMA

Sivas'ın Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 5-6. kilometrelerinde çok yönlü bir çalışma yürütülüyor. Toprak işleri, sanat yapıları, heyelan ıslahı ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bu bölgede kontrollü olarak devam ediyor.