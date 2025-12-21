Yola çıkacaklar dikkat! İşte il il kapalı yollar ve trafik durumu: Karayolları Genel Müdürlüğü uyardı

Yola çıkacaklar dikkat! İşte il il kapalı yollar ve trafik durumu: Karayolları Genel Müdürlüğü uyardı
Yayınlanma:
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye genelinde devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarıyla ilgili güncel bültenini yayınladı. Sürücülerin can ve mal güvenliği için kritik uyarıların yer aldığı raporda; TEM Otoyolu'ndan Anadolu'nun çeşitli bağlantı noktalarına kadar birçok güzergahta trafik düzenlemesinin değiştiği bildirildi. İşte il il, bölge bölge son yol durumu...

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan yol durumu bültenine göre, kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uyması gerekiyor. Özellikle otoyol geçişlerinde ve şehirlerarası bağlantı yollarında yapılan değişiklikler trafiği doğrudan etkiliyor.

TEM OTOYOLU KANDIRA GİŞELERİNDE SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ

İstanbul ve Kocaeli geçişini kullanan sürücüler için kritik bir uyarı yapıldı. O-4 TEM Otoyolu Kandıra Ücret Toplama İstasyonu'nda yapılacak serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları nedeniyle trafik akışı yeniden düzenlendi. Bu kapsamda Kandıra gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü olarak yapılıyor.

AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU'NDA KATILIM ENGELİ

Ege Bölgesi'nde seyahat eden sürücülerin dikkatine sunulan bilgiye göre; Aydın-Denizli Otoyolu'nun Sarayköy bağlantı yolu köprüsü üzerindeki üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu çalışma sebebiyle Denizli istikametinden gelen araçlar otoyola katılım sağlayamıyor. Sürücülerin alternatif güzergahları ve işaretçileri takip etmesi önem taşıyor.

ANKARA-NİĞDE OTOYOLU'NDA ŞERİT DARALTMA

Başkent ile Güney aksını bağlayan önemli geçiş noktalarından Ankara-Niğde Otoyolu'nda da çalışma var. Otoyolun Ankara istikameti sol şeridi kapatıldı. Bölgedeki trafik akışı, kontrollü olarak diğer şeritten gerçekleştiriliyor.

MERSİN-TARSUS HATTINDA KONTROLLÜ GEÇİŞ

Akdeniz Bölgesi'nde Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'ndaki yapım çalışmaları sürüyor. Yolun 2-3. kilometrelerinde devam eden çalışmalar dolayısıyla trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

AMASYA'DA HEYELAN RİSKİNE KARŞI ÖNLEM

Karadeniz bağlantı yollarında güvenlik önlemleri artırıldı. Amasya-Taşova yolunun 13-16. kilometrelerinde, özellikle Akdağ Tüneli mevkiindeki kaya heyelanı çalışmaları nedeniyle ulaşım rotası değiştirildi. Bölgede ulaşım, Akdağ Tüneli'nin Taşova yönünden iki yönlü olarak devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR'DA HIZLI TREN ÇALIŞMASI

Afyonkarahisar-Çifteler Emirdağ yolunun 22-24. kilometrelerinde Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi kapsamında üst geçit çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple Emirdağ yönü ulaşıma tamamen kapatılarak trafik akışına Çifteler kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

TRABZON-MAÇKA YOLUNDA KÖPRÜ ONARIMLARI

Doğu Karadeniz'de Trabzon-Maçka-Torul Devlet yolu bağlantısındaki eski yolda bakım çalışması başlatıldı. Yolun 24-26. kilometreleri arasında bulunan Güney 1, Güney 2 ve Değirmendere 11 köprülerinde yapılacak derz onarım çalışması dolayısıyla ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

DİYARBAKIR-MARDİN YOLUNDA YÖN DEĞİŞİKLİĞİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Diyarbakır-Mardin yolunun 20-21. kilometrelerinde sol şeritte yol yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışma nedeniyle yol trafiğe kapatılarak trafik akışı, sağ kesimden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

BURSA-YALOVA YOLUNDA KAVŞAK BAKIMI

Marmara Bölgesi'nin işlek noktalarından Bursa-Yalova Devlet yolunun 25-26. kilometrelerinde bulunan Tonami Köprülü Kavşağı'nda bakım onarım çalışmaları başlatıldı. Bu sebeple bölgedeki trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

SİVAS ZARA-İMRANLI HATTINDA KAPSAMLI ÇALIŞMA

Sivas'ın Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 5-6. kilometrelerinde çok yönlü bir çalışma yürütülüyor. Toprak işleri, sanat yapıları, heyelan ıslahı ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bu bölgede kontrollü olarak devam ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Asgari ücrette heyecan yaratan 'ek zam' ortaya çıktı
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Türkiye
Hem kendilerini hem trafiği tehlikeye attılar
Hem kendilerini hem trafiği tehlikeye attılar
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza