Yol kenarında bekleyen kazazedelere otobüs çarptı: Ölü ve yaralılar var!

Yayınlanma:
Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada, daha önce karıştıkları kaza sonrası yol kenarında bekleyen yayalara yolcu otobüsünün çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop-Samsun kara yolu Elifli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aracın karıştığı maddi hasarlı bir kaza sonrası araçlarından inen kazazedeler, yolun sağ kısmında beklemeye başladı. Bu sırada 56 yaşındaki E.Ü. idaresindeki yolcu otobüsü, yol kenarındaki gruba çarptıktan sonra istinat duvarına vurarak durabildi.

kaza-1.jpg

1 ÖLÜ, 3 YARALI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Otobüsün çarpmasıyla savrulan kazazedelerden 60 yaşındaki Adem S., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer üç kişinin ise 33 yaşındaki Y.S., 55 yaşındaki T.S. ve 36 yaşındaki B.S.İ. olduğu açıklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, jandarma ekipleri otobüs şoförü E.Ü.’yü ifadesini almak üzere gözaltına aldı. Kaza nedeniyle Sinop-Samsun kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

