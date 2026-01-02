YÖK'ten 4 üniversite hakkında karar

YÖK'ten 4 üniversite hakkında karar
Yayınlanma:
Yükseköğretim Kurulu (YÖK); Batman, Siirt, Mardin Artuklu ve Şırnak Üniversiteleri ile Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) arasında imzalanan protokol çerçevesinde bölgenin enerji vizyonunu değiştirecek "Enerji Akademisi" hayata geçiriliyor.

Enerji alanında "ihtisas üniversitesi" seçilen Batman Üniversitesi koordinasyonunda bir araya gelen dört üniversite, akademik ve teknik altyapılarını enerji ekosistemini geliştirmek üzere ortak kullanıma açtı.

EĞİTİMLER TAMAMEN ÇEVRİM İÇİ VE ÜCRETSİZ

Online platformda faaliyet gösterecek olan akademi; lisans ve lisansüstü öğrencilerden sektör çalışanlarına kadar geniş bir kitleye hitap edecek. Eğitim programı kapsamında yenilenebilir enerji kaynakları ve verimlilik, enerji politikaları ve analizi, tarımda ve sanayide enerji kullanımı ile maden ve sürdürülebilirlik başlıkları öne çıkıyor.

4 AYLIK PROGRAM VE İSTİHDAM AVANTAJI

2 Şubat 2026 – 29 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek program, toplam 6 modülden oluşacak ve her bir modül yaklaşık 80 saatlik ders içeriği sunacak. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, "Katılım ve Başarı Belgesi" almaya hak kazanacak. Bu belgenin, özellikle enerji sektörü istihdam süreçlerinde önemli bir referans ve avantaj sağlayacağı ifade edildi.

BAŞVURU TAKVİMİ BELİRLENDİ

Akademiye katılmak isteyen adaylar için başvuru süreci 19 Ocak 2026 tarihinde başlayacak. Başvurular ilgili üniversitelerin web siteleri üzerinden veya DİKA aracılığıyla yapılabilecek. Ayrıntılı başvuru kılavuzu ise önümüzdeki günlerde üniversitelerin ve YÖK'ün resmi internet sayfalarında yayımlanacak.

