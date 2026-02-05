YKS başvuruları ne zaman başlıyor?

ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) başvuruları 6 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 2 Mart 2026 tarihinde sona erecek.

Başvuru dönemini kaçıran adaylar için geç başvuru tarihi de açıklandı: 10-12 Mart 2026 (12 Mart günü 23.59’a kadar).

Adaylar YKS Sınavı ile ilgili duyuruları ÖSYM'den takip edebilir.

YKS başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar başvurularını ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden çevrimiçi olarak yapabiliyor. AİS’e e-Devlet ile giriş/kayıt seçenekleri de bulunuyor.

Sınav kılavuzu yarın başvurular açılınca yayınlanacak, başvuruyla ilgili detaylar kılavuzda bulunacak.

YKS 2026 ne zaman yapılacak?

ÖSYM takvimine göre 2026-YKS oturum tarihleri şöyle:

TYT (1. Oturum): 20 Haziran 2026

AYT (2. Oturum): 21 Haziran 2026

YDT (3. Oturum): 21 Haziran 2026

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.

YKS başvuru ücreti 2026 belli oldu mu?

2026 YKS başvuru ücreti henüz belli değil, ÖSYM’nin yayımlayacağı YKS kılavuzu ile netleşecek.

YKS Nedir?

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı), Türkiye’de üniversiteye yerleşmek isteyen adayların girdiği merkezi sınav sistemidir. ÖSYM tarafından her yıl uygulanır ve üç ayrı oturumdan oluşur: TYT (Temel Yeterlilik Testi), AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve YDT (Yabancı Dil Testi).

YKS Kaç Oturum?

YKS, üç farklı sınav oturumuyla yapılır:

TYT (Temel Yeterlilik Testi): Tüm adaylar için zorunlu ilk oturumdur.

AYT (Alan Yeterlilik Testi): Sayısal, eşit ağırlık ve sözel puan türlerinde belirleyici olan oturumdur.

YDT (Yabancı Dil Testi): Yabancı dil puanı ile tercih yapmak isteyen adaylara yöneliktir.

TYT Nedir? (Temel Yeterlilik Testi)

TYT, herkesin katılması gereken YKS’nin ilk adımıdır. Bu oturumda Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri alanlarından sorular yer alır. Sınav süresi 165 dakika, soru sayısı 120’dir; adayın TYT puanı bu oturumdan oluşur ve temel beceri ile yeterlilikler ölçülür.

AYT Nedir? (Alan Yeterlilik Testi)

AYT, adayların alan bilgisine odaklanan ikinci oturumdur ve sayısal, eşit ağırlık ve sözel puan türlerinde etkili olur. TYT’de 180 ve üzeri puan alan adaylar bu oturuma katılabilir. AYT’de sınav süresi 180 dakika, soru sayısı 160’tır ve amaç adayın alan bilgisini ile akademik yeterliliğini değerlendirmektir.

YDT Nedir? (Yabancı Dil Testi)

YDT, yabancı dil puanıyla üniversite tercihi yapmak isteyen adayların girmesi gereken oturumdur. Sınav İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinde uygulanır. Süresi 120 dakika olan YDT’de 80 soru yer alır ve adayın dil yeterliliği ölçülür.