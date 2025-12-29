Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık tatil mi yarım gün mü? 2026 hangi günler resmi tatil?
2025'in son günlerindeyiz. Çarşambayı perşembeye bağlayan gece 2026'ya gireceğiz.
Peki 31 Aralık tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün? 1 Ocak'ta tatil var mı?
31 ARALIK TATİL Mİ YARIM GÜN MÜ?
2026 yılına girilen yılbaşı gecesi, 31 Aralık 2025 Çarşamba gününü 1 Ocak 2026 Perşembe gününe bağlayan gece.
31 Aralık tatil mi, yarım gün mü?
31 Aralık tatil değil. Yarım gün tatil de değil. 31 Aralık'ta öğrenciler öğretime devam ederken, kamu kurumlarında da tam gün mesai yapılıyor.
YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?
Peki yılbaşı tatili kaç gün?
1 Ocak 2026 Perşembe günü, yılın ilk günü olması nedeniyle resmi tatil.
Yılbaşı tatili 1 gün.
2 Ocak'ta okullar ve işyerleri açık olacak.
2026 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı
19 Mart 2026 Perşembe: Ramazan Bayramı Arifesi
20 Mart 2026 Cuma: Ramazan Bayramı 1. Gün
21 Mart 2026 Cumartesi: Ramazan Bayramı 2. Gün
22 Mart 2026 Pazar: Ramazan Bayramı 3. Gün
23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2026 Cuma: Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
27 Mayıs 2026 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. Gün
28 Mayıs 2026 Perşembe: Kurban Bayramı 2. Gün
29 Mayıs 2026 Cuma: Kurban Bayramı 3. Gün
30 Mayıs 2026 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. Gün
15 Temmuz 2026 Çarşamba: Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos 2026 Pazar: Zafer Bayramı
28 Ekim 2026 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı