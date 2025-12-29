Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık tatil mi yarım gün mü? 2026 hangi günler resmi tatil?

2025'in son günlerindeyiz. Çarşambayı perşembeye bağlayan gece 2026'ya gireceğiz.

Peki 31 Aralık tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün? 1 Ocak'ta tatil var mı?

31 ARALIK TATİL Mİ YARIM GÜN MÜ?

2026 yılına girilen yılbaşı gecesi, 31 Aralık 2025 Çarşamba gününü 1 Ocak 2026 Perşembe gününe bağlayan gece.

Yılbaşı öncesi akın akın oraya gittiler!

31 Aralık tatil mi, yarım gün mü?

31 Aralık tatil değil. Yarım gün tatil de değil. 31 Aralık'ta öğrenciler öğretime devam ederken, kamu kurumlarında da tam gün mesai yapılıyor.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Peki yılbaşı tatili kaç gün?

1 Ocak 2026 Perşembe günü, yılın ilk günü olması nedeniyle resmi tatil.

Yılbaşı tatili 1 gün.

2 Ocak'ta okullar ve işyerleri açık olacak.

2026 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı

19 Mart 2026 Perşembe: Ramazan Bayramı Arifesi

20 Mart 2026 Cuma: Ramazan Bayramı 1. Gün

21 Mart 2026 Cumartesi: Ramazan Bayramı 2. Gün

22 Mart 2026 Pazar: Ramazan Bayramı 3. Gün

23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma: Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

27 Mayıs 2026 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. Gün

28 Mayıs 2026 Perşembe: Kurban Bayramı 2. Gün

29 Mayıs 2026 Cuma: Kurban Bayramı 3. Gün

30 Mayıs 2026 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. Gün

15 Temmuz 2026 Çarşamba: Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos 2026 Pazar: Zafer Bayramı

28 Ekim 2026 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı