Yılbaşı sofrasındaki gizli tehlikeyi açıkladı: Ölümlü vakalarla da karşılaşabiliyoruz

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, yılbaşı sofralarında gıda güvenliğine dikkat edilmemesi halinde ciddi sağlık problemleri yaşanabileceği uyarısında bulundu. Manavoğlu, özellikle hindi ve kanatlı etlerin doğru sıcaklık ve sürede pişirilmesinin kritik önem taşıdığını belirtti.

"UYGUN SICAKLIĞA ULAŞTIĞINDAN MUTLAKA EMİN OLUNMALI"

Yılbaşı sofralarında en çok tercih edilen ürünlerin başında hindi ve kanatlı etlerin geldiğini söyleyen Manavoğlu, şöyle konuştu:

"Hindi gibi büyük kanatlı ürünlerde sadece dış yüzeyin pişmiş olması yeterli değildir. İç kısmın da uygun sıcaklığa ulaştığından mutlaka emin olunmalı. Pişirme poşeti içinde kullanılan ısı fitilinin atması beklenmeli. İç kısmında kan veya pişmemiş doku görülüyorsa kesinlikle tüketilmemeli."

"Nasılsa yılbaşı" diyerek sakın yapmayın! Uzmanı uyardı

"CİDDİ GIDA ZEHİRLENMELERİNE YOL AÇABİLİYOR"

Kanatlı ürünlerde en sık karşılaşılan riskin salmonella bakterisi olduğuna vurgu yapan Manavoğlu, "Salmonella başta olmak üzere ciddi bakteriyel riskler var. Eksik pişirme durumunda bu bakteriler ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabiliyor. Tavuk döner gibi ürünlerde sık gördüğümüz vakalar, ev ortamında da yanlış pişirme nedeniyle yaşanabiliyor" dedi.

"GÜVENİLİR SATIŞ NOKTALARI TERCİH EDİLMELİ"

Yoğurtlu ve mayonezli mezeler için de uyarılarda bulunan Manavoğlu, "Proteince zengin bu ürünler oda sıcaklığında uzun süre bekletilmemeli. Hazırlanır hazırlanmaz artı 4 derecede buzdolabına alınmalı ve servis öncesi çıkarılmalı. Dışarıdan alınan mezelerde ise tazelik ve güvenilir satış noktaları tercih edilmeli" diye konuştu.

"BAZI DURUMLARDA ÖLÜMLÜ VAKALARLA DA KARŞILAŞABİLİYORUZ"

Gıda zehirlenmelerinin özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ağır sonuçlar doğurabileceğini vurgulayan Manavoğlu, şu ifadeleri kullandı: