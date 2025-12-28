"Nasılsa yılbaşı" diyerek sakın yapmayın! Uzmanı uyardı

Fonksiyonel Tıp Diyetisyeni Derya Zünbülcan, yılbaşı gecesinde sağlıklı beslenmeye ilişkin açıklama yaptı. Yılbaşının bir kaçamak olarak görülmemesi gerektiğini belirten Zünbülcan, sağlıklı beslenmenin bir diyet değil, farkındalık süreci olduğunu belirtti.

"YAPILAN EN BÜYÜK YANLIŞ..."

Diyetisyen Zünbülcan, yılbaşında yapılan en büyük yanlışın, “nasılsa bu akşam yılbaşı” düşüncesiyle gün boyu aç kalmak olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yılbaşı tabii çok özel bir dönem. Aslında bugün sağlıklı beslenmek diyet olarak algılanmaktan ziyade bir farkındalık süreci olarak algılanmalı. Bu dönemde yapılan en büyük yanlış, 'Bu akşam yılbaşı, çok fazla yiyeceğiz' deyip gün boyunca aç kalmak. O yüzden yılbaşında dikkat etmemiz gerekenler aslında yılbaşı sabahı kahvaltısından başlıyor. O gün çok güzel bir kahvaltı yapmalıyız. Özellikle gün içerisindeki protein alımımıza dikkat etmeliyiz. Yapılan en büyük yanlış kendimizi aç bırakıp yılbaşı sofrasına hazırlamak. Gün içerisinde muhakkak dengeli bir öğün olmalı ve protein alımımız yüksek tutulmalı ki akşam yemekte kaçamağa gözümüz daha az miktarda kaçsın."

Yılbaşı sofrasına oturmadan önce küçük önlemler alınabileceğini ifade eden Zünbülcan, "Yılbaşı sofrasından önce mutlaka, evden çıkmadan ya da evde kutlanacaksa sofraya oturmadan önce bir kase baharatlı bir yoğurt olabilir. Bu yoğurdun içerisinde tarçın, zencefil, karabiber gibi hem metabolizmayı çalıştıran hem bedeni detoksifiye etmekte, yani temizlemekte yardımcı baharatlardan faydalanabiliriz" dedi.

"BEDENİ EN ÇOK HASARLAYAN ŞEY"

Alkol tüketiminin besin karşılıklarına da değinen Zünbülcan, yılbaşı sofrasında da proteine önem verilmesi gerektiğini, zira sağlıklı proteinin, metabolizmanın o kadar iyi çalışması anlamına geldiğini belirtti:

"Onun dışında mezelerden yemeyelim mi? Hepsinden tadalım; sadece sağlıklı olanlardan doyacak şekilde yiyelim, sağlıksız olanlardansa tadacak şekilde yiyelim. Alkol keşke olmasa ancak tüketecek olanlar varsa mutlaka miktarını en aza indirecek şekilde tüketmeli. Çünkü bütün bu saydıklarımız arasında alkol, bedeni en çok hasarlayan şey aslında. Kan şekerini çok hızlı yükseltip, kan şekeri hızlı yükseldiğinde depolanmaya yatkınlık oluşturur, göbek bölgesini artırır. Eğer ki kalp sağlığı problemi varsa kişide, bu maalesef istenmeyen sonuçlara bile yol açabilir. O yüzden 'Bu akşam yılbaşı' diyerek değil, yılbaşını değil; kendimizi seçerek devam etmeliyiz. Ama illa tüketeceksek de şunu bilmeliyiz; bir kadeh şarap yaklaşık 5 dilim ekmeğe, bir tane bira yaklaşık olarak 3 dilim ekmeğe denk geliyor. Böyle baktığımız zaman gerçekten anlamadan çok fazla tüketime girmiş olabiliyoruz. O yüzden de alkol tüketimi mutlaka kısıtlanmalı. Eğer tükettiyseniz, bir gün sonra ve o gün içerisinde mutlaka çok bol miktarda su tüketmeli, salata tüketimine dikkat etmeli ve bir gün sonra da yine az önce saydığımız baharatları, kullandığınız bir ilaç yoksa tabii ki, yine beslenmenize ekleyerek detoks sisteminizi çalıştırmaya dikkat etmelisiniz.

"FAZLALIKLARDAN ARINMADA DESTEK OLACAKTIR"

Bir gün sonraki o detoksifiye edici baharatların kullanılması; tarçın, zencefil, çörek otu, bütün bunların hepsi bizim için çok kıymetli. Salatanıza ekleyebilirsiniz, yoğurdunuza koyabilirsiniz. Özellikle sonrasındaki 3 gün boyunca her öğünde mutlaka maydanoz, roka gibi karaciğeri detoks enzimi açısından destekleyen besinlerin sofrada olması; onun dışında iyi kalite proteinlerin sofrada olması ve eğer ki yılbaşında kaçtıysa, sonrasındaki 3 gün boyunca mümkünse şeker tüketiminin en aza indirilmesi... Ve ne yapılabilir? Bir bitki çayından faydalanılabilir. Metabolizmayı çalıştıran, hemen hazırlayabileceğiniz tarçın, zencefil, elma, limon ve karanfil ile bütün bunların hepsini; bir tane elma, bir tatlı kaşığı tarçın, birkaç küp şeker kadar zencefil, karabiberi top koyarsanız, eğer ki rengi daha iyi olacaktır. 1-1,5 litre kadar suda 5–6 dakika kadar kaynattıktan sonra bunu süzüyorsunuz. Bu sizin detoks çayınız olmuş oluyor. Ve o bir hafta boyunca da bu çayı içtiğiniz zaman fazlalıklardan arınmada destek olacaktır. Ufak bir hatırlatma; eğer ilaç kullanıyorsanız, doktorunuza danışmadan, etkili bir çay olduğu için bu çayı kullanmamalısınız."

"UYUMADAN EN AZ 3 SAAT ÖNCE..."

Yeme hızının da en az besin seçimi kadar önemli olduğunu vurgulayan Zünbülcan, “O yüzden mutlaka çok yavaş yemeye dikkat etmeli, iyi çiğnemeye… Midemizin dişi yok. Mideye biraz hazır yemek göndermeye dikkat etmeliyiz. Onun dışında uyumadan önce, 'Nasılsa bu akşam yılbaşı' diyerek gece yarılarına kadar yemek yemek bedeni oldukça yoracaktır. Uyumadan en az 3 saat önce mümkünse yemek ve içmek, özellikle de alkol tüketimi sıfırlanmış olmalı ki bedeniniz bir sonraki güne gerçekten hak ettiği gibi zinde uyansın” dedi.