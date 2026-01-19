Yer: Adana! Dükkanı kapısını kaldırım taşı ile kırıp soydular

Yer: Adana! Dükkanı kapısını kaldırım taşı ile kırıp soydular
Yayınlanma:
Adana’da, yüzlerini kask ve kapüşonla gizleyen 2 kişi, bir iş yerinin kapısını kaldırım taşı ile kırarak içeriden cep telefonu ve tablet çaldı. Şahısların hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Karafatma Caddesi’nde, saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, yüzlerini kask ve kapüşonla gizleyen 2 kişi, cep telefonu satışı yapılan bir iş yerinin kapısının camını kırarak içeri girdi.

VİTRİNLERİN CAMLARINI TAŞLA KIRDILAR!

2 şüpheli, kapısını kırdıkları iş yerinde; cep telefonu, tablet, akıllı saat, müzik çalar gibi malzemelerin bulunduğu vitrinlerin camını da taşla kırarak ürünleri çaldı. Şüpheliler, daha sonra ise olay yerinden kaçtı.

kaldirim-tasi-ile-is-yerinin-camini-kiri-1123183-333312.jpg

POLİS YAKALANMALARI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Hırsızlık kanlı bitti: Camı kırarken elini kesen şüpheli yakalandıHırsızlık kanlı bitti: Camı kırarken elini kesen şüpheli yakalandı

İş yerinde parmak izi çalışması yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak:DHA

Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
Türkiye
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
İstanbul'da kar yağışı nedeniyle 378 ihbar yapıldı!
İstanbul'da kar yağışı nedeniyle 378 ihbar yapıldı!
Menzil'in İzmir'deki gövde gösterisine CHP'den FETÖ'lü uyarı
Menzil'in İzmir'deki gövde gösterisine CHP'den FETÖ'lü uyarı