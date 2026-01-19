Yer: Adana! Dükkanı kapısını kaldırım taşı ile kırıp soydular

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Karafatma Caddesi’nde, saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, yüzlerini kask ve kapüşonla gizleyen 2 kişi, cep telefonu satışı yapılan bir iş yerinin kapısının camını kırarak içeri girdi.

VİTRİNLERİN CAMLARINI TAŞLA KIRDILAR!

2 şüpheli, kapısını kırdıkları iş yerinde; cep telefonu, tablet, akıllı saat, müzik çalar gibi malzemelerin bulunduğu vitrinlerin camını da taşla kırarak ürünleri çaldı. Şüpheliler, daha sonra ise olay yerinden kaçtı.

POLİS YAKALANMALARI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İş yerinde parmak izi çalışması yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.