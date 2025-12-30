Hırsızlık kanlı bitti: Camı kırarken elini kesen şüpheli yakalandı

Samsun’un Atakum ilçesinde bir ikamete pencere camını kırarak giren ve piyasa değeri 50 bin lira olan televizyonu çalan iki şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı. Olay sırasında şüphelilerden birinin camı kırarken elini yaraladığı tespit edilirken, şahısların suç kayıtları dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 20 Aralık tarihinde Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi’nde meydana gelen hırsızlık olayı üzerine kapsamlı bir çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı tespitlerde, faillerin eve pencere camını kırarak giriş yaptıkları belirlendi. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını titizlikle inceleyen polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişilerin D.A. (27) ile N.G.N.E. (31) isimli kadın olduğunu tespit etti.

SOKAK ORTASINDA GÖZALTI VE "KANLI" DELİL

Kimlik tespitlerinin ardından harekete geçen emniyet güçleri, her iki şüpheliyi de dün Atakum ilçesindeki bir sokakta kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürecinde, şüphelilerden D.A.’nın eve giriş yapmak için pencere camını kırdığı esnada elini kestiği detayı da ortaya çıktı. Öte yandan, ikametten çalınan 50 bin lira değerindeki televizyonun henüz bulunamadığı ve arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Emniyete götürülen şüphelilerin yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda suç geçmişlerinin oldukça kabarık olduğu anlaşıldı. Pencereyi kırarken elinden yaralanan D.A.’nın ‘Evden hırsızlık’, ‘İş yerinden hırsızlık’ ve ‘Dolandırıcılık’ gibi çeşitli suçlardan toplam 10 adet kaydı bulunduğu belirlendi. Diğer şüpheli N.G.N.E.’nin ise ‘Kasten yaralama’, ‘Tehdit’ ve ‘Hakaret’ suçlarından 7 ayrı suç kaydının olduğu kayıtlara geçti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Türkiye
