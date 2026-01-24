Yeni vali ilk iş Türk bayrağını kaldırdı! Tepkiler geri adım attırdı

Ocak ayı başında yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Ardahan Valiliği’ne atanan Mehmet Fatih Çiçekli’nin göreve gelir gelmez yaptığı ilk icraat kamuoyunda tartışma yarattı.

YENİ VALİ İLK İŞ TÜRK BAYRAĞINI KALDIRDI!

Ardahan Valiliği’nin resmi sosyal medya hesaplarında, herhangi bir duyuru yapılmadan kurumsal logo değiştirildi.

Yıllardır kullanılan eski logoda yer alan Türk Bayrağı, Ardahan Kalesi, karlı dağlar ve Kura Nehri üzerindeki tarihi taş köprü gibi kentin simgeleri yeni logodan çıkarıldı.

Yerine kar tanesi ve yaprak figürlerinin bulunduğu sade bir tasarım getirildi.

TEPKİLER GERİ ADIM ATTIRDI

Logo değişimi fark edilince sosyal medyada kısa sürede yoğun tepki oluştu.

Tepkilerin büyümesi üzerine Ardahan Valiliği bir kez daha değişikliğe giderek, yeni logoya Türk Bayrağı’nı yeniden ekledi.

Değişiklikle ilgili Valilikten resmi bir açıklama yapılmadı.