Yeni Trabzon Havalimanı'nda maliyet patlaması: 4 milyar TL'den 70 milyar TL'ye

Yayınlanma:
Trabzon’un artan yolcu trafiği ve mevcut pistin yetersizliği gerekçe gösterilerek denizin üzerine inşa edilmesi planlanan Yeni Trabzon Havalimanı projesinde devasa bir maliyet artışı yaşandı. 2022 yılında yatırım programına 4,2 milyar TL olarak giren projenin maliyeti, 2026 yılına gelindiğinde yaklaşık 16,5 kat artarak 69 milyar 980 milyon TL sınırına dayandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yıllık 10 milyon yolcu kapasiteli olarak planlanan Yeni Trabzon Havalimanı projesi, ekonomi tarihindeki en büyük revizyonlardan birini gördü. BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, 2022 yılında 4 milyar 222 milyon TL olarak açıklanan ilk maliyet tahmini, 2026 Yılı Yatırım Programı’nda 69 milyar 980 milyon TL seviyesine yükseldi. Mevcut pistin uluslararası standartları karşılamadığı ve kapasitenin yetersiz olduğu belirtilse de maliyetteki bu fahiş artış kamuoyunda geniş çaplı tartışmalara yol açtı.

İHALE "PAZARLIK USULÜ" İLE TANIDIK İSİMLERE

Havalimanı projesinin ihalesi, şeffaflık ve rekabet tartışmalarının odağındaki "pazarlık usulü" yöntemiyle 20 Aralık 2025'te gerçekleştirildi. Yaklaşık 48,2 milyar TL bedelle sonuçlanan ihale, iktidara yakınlığıyla bilinen iki isme gitti.

İhaleyi kazanan ortaklardan ilki olan Cengiz İnşaat'ın sahibi Mehmet Cengiz; İstanbul 3. Havalimanı ve Rize-Artvin Havalimanı gibi pek çok "mega projede" yer almasıyla tanınırken, ASL İnşaat'ın sahibi eski AKP Rize Milletvekili Abdulkadir Kart'ın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun yıllar kapı komşuluğu yapmış, ailece yakın bir isim olduğu biliniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

