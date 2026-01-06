Yeni Şafak yazarı Trump'ın işgaliyle gaza geldi! "Türkiye de yapsın"

ABD'nin Venezuela'ya baskın yaparak devlet başkanı Maduro'yu kaçırması dünya gündeminde bomba etkisi yarattı. Dün esir olarak alınmasının ardından ilk defa hakim karşısına çıkan Maduro'nun bir sonraki duruşması 17 Mart tarihinde olacak. Maduro o tarihe kadar tutuklu olacak.

Maduro New York'ta hakim karşısına çıktı: Kendimi savaş esiri olarak görüyorum!

Türkiye'nin de hayli yakından takip ettiği bu konu toplumun ABD karşısında benzer bir tavırda birleştiğini gösterdi. Dünyada da Maduro hakkında en çok paylaşım yapılan ülkelerin başında da Türkiye geldi. Son olarak ilk günlerde konu hakkında sessiz kalan Erdoğan da dün yaptığı açıklamada Türkiye'nin Maduro ve Venezuela halkının yanında olduğunu belirtmişti.

Son Dakika | Erdoğan Venezuela sessizliğini bozdu

YENİ ŞAFAK YAZARI: TÜRKİYE DE YAPSIN

ABD'nin bu hamlesi Türkiye'nin en çok konuşulan konuları arasında yerini alırken Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

ABD'nin yaptıklarının düpedüz bir şekilde haydutluk ve korsanlık olduğunu kaydeden Karagül, bu uygulamaların emsal olması halinde Çin, Türkiye ve Rusya'nın da benzer şeyleri yapmaya hak kazanacağını yazdı:

Bu tür uygulamalar yayılır ve “emsal” olursa, birçok ülke benzer girişimler başlatabilir. Liderleri kaçırıyorsan, “Şu ülke benim olacak” diyorsan, Çin, Türkiye, Rusya da benzer şeyleri yapmaya hak kazanır. Çin Tayvan’a müdahale eder, Türkiye “İsrail’le birlikte bana cephe kuruyor” diye Rum Kesimi’ne el koyar. Birçok ülke, böyle zincirleme eylemlere girişme hakkında sahip olur. Yarın biri kalkar Netanyahu’yu siler.

Uluslararası hukukun artık olmadığını ve tamamen güç eksenli yeni bir dünya olduğunu kaydeden Karagül, herkesin uyanması gerektiğini, Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Mısır, Sudan'a desteğini artırmasını, BAE-İsrail silahlı güç cephesinin de tasfiyesi için her şeyi yapması gerektiğini kaydetti.

Türkiye, S. Arabistan ve Mısır Sudan’a desteği artırmalı, BAE-İsrail silahlı gücü olan bu cephenin tasfiyesi için her şeyi yapmalı. Türkiye’nin şu an yürüttüğü bu yöndeki mücadeleye S. Arabistan ve Mısır da askeri destek vermeli.

Karagül yazısının son kısmında Türkiye'nin Kıbrıs Rum kesimine müdahale ve Ege'deki adalara da müdahale haklarının doğduğunu kaydetti. Karagül'ün yazısının son kısmı şu şekilde oldu: