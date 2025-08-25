Yeni Galata Köprüsü trafiğe kapatılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yeni Galata Köprüsü’nde bu gece yapılacak bakım-onarım çalışmaları nedeniyle köprünün geçici olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.

ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE KAPALI OLACAK

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi’nin açıklamasına göre, köprü saat 01.30 ile 04.30 arasında hem araç hem de yaya geçişine kapalı olacak. Bu süre içinde sürücülerin ve yayaların Atatürk Köprüsü’nü kullanmaları istendi.