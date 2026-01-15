Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden tren de geçecek: Tarihi açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demir yolunun 120 kilometre uzunluğunda olacağını, hatta yük ve yolcu taşıması yapılacağını ifade etti. Demir yolu projesinin ihalesinin bu yıl yapılacağını ifade eden Uraloğlu, ihalenin ardından yapımın 4-5 yıl süreceğini ve projenin 2028 yılı içinde hayata geçirileceğini ifade etti.

Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nin en önemli güzergahlarından birisi olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demir yolu projesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kalkınma Yolu ve Zengezur Koridoru projelerinin, Türkiye'nin ticari, lojistik ve siyasi bağlarını güçlendirmesi açısından önemine işaret eden Uraloğlu, Çin ve Hindistan gibi ülkelerden Basra Körfezi'ne gelen emtiaların FAW Limanı'ndan Ovaköy Sınır Kapısı vasıtasıyla Türkiye'ye ulaştırılması için çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

Uraloğlu, Basra Körfezi'nde elleçlenen bir ürünün Türkiye üzerinden şimdilik Marmaray'dan Avrupa'nın her noktasına ulaştığını belirterek, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçireceğimiz demir yolu projesiyle, buradaki kısıtlı kapasiteyi ve kısıtlı saat kullanımını artık tüm zamanlara yayma imkanımız olacak. Kalkınma Yolu Projesi, kuzey-güney koridorlarını Uzak Doğu, Güney Asya, Orta Doğu ve Avrupa'ya bağlayacak en kısa ve ekonomik koridor olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Demir yolu projesinin ihalesinin bu yıl yapılacağını ifade eden Uraloğlu, ihalenin ardından yapımın 4-5 yıl süreceğini ve projenin 2028 yılı içinde hayata geçirileceğini belirtti.

Marmaray sayesinde Asya ve Avrupa arasında kesintisiz demir yolu ulaşımı sağlandığına ancak kent içi yolcu taşımasının yoğunluğundan dolayı ana hat yük ve yolcu taşıması için yeterli kapasite sağlanamadığına işaret eden Uraloğlu, kesintisiz yük ve yolcu ulaşımının sağlanması için ilave çift hat demir yolu ihtiyacı doğduğunu bildirdi.

Demir yolu projesinin güzergahına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Gebze-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-Çatalca demir yolu güzergahı, Marmaray hattının Çayırova mevkisinden ayrılarak, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sonra kuzeye yönelerek Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçerek, İstanbul Havalimanı'na ulaşıyor ve devamında Halkalı-Kapıkule hattına bağlanıyor. Söz konusu demir yolu hattı, 120 kilometre uzunluğunda olacak, yük ve yolcu olarak işletilecek. Ayrıca proje kapsamında 29 viyadük, 11 aç-kapa yapısı ve 21 tünel yapılacak."

Uraloğlu, hatla, Asya ile Avrupa arasında kesintisiz yüksek kapasiteli yük ve yolcu taşıması yapılacağını, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarının birbirine yüksek standartlı demir yoluyla bağlanacağını ifade etti.

