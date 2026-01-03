Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 2. alarm seviyesi!
Meteoroloji ve AKOM tarafından daha önce uyarısı yapılan fırtına, İstanbul'da etkisini göstermeye devam ediyor.
Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar deniz ulaşımında aksamalara neden olurken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şiddetli rüzgar nedeniyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde "2. alarm seviyesi" uygulandığı açıklandı.
Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, saatte ortalama 80 kilometreyi geçen rüzgar sebebiyle köprüde 2. alarm seviyesine geçildi.
"2. ALARM SEVİYESİ UYGULANMAKTADIR"
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ortalama saatte 80 kilometre üzeri ve zaman zaman anlık saatte 90 kilometreyi geçen şiddetli rüzgar nedeniyle 2. alarm seviyesi uygulanmaktadır. Bu nedenle sürücülere Değişken Mesaj İşaretleri (VMS) aracılığıyla hızlarını saatte 60 kilometreye düşürmeleri yönünde uyarı yapılmaktadır. Gece saatlerinde rüzgarın şiddetini arttırması beklenirken, gerekli tedbirler alınmıştır. Köprüyü kullanan sürücülerden dikkatli olmalarını ve uyarıları dikkatlice takip etmelerini rica eder, güvenli seyahatler dileriz."
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)