Meteoroloji ve AKOM tarafından daha önce uyarısı yapılan fırtına, İstanbul'da etkisini göstermeye devam ediyor.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar deniz ulaşımında aksamalara neden olurken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şiddetli rüzgar nedeniyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde "2. alarm seviyesi" uygulandığı açıklandı.

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, saatte ortalama 80 kilometreyi geçen rüzgar sebebiyle köprüde 2. alarm seviyesine geçildi.

Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli

"2. ALARM SEVİYESİ UYGULANMAKTADIR"

Açıklamada şunlar kaydedildi: