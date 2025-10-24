Yapılan test kaderini değiştirdi: Zeytin Türkiye’de kalacak

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), 21 Aralık 2024 tarihinde İstanbul Havalimanı’nda ele geçirilen ve “Zeytin” ismi verilen yavru goril ile ilgili bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, Zeytin’in Nijerya’dan Tayland’a transit geçiş yapacak bir kargo içinde bulunduğu ve CITES belgesinin olmaması sebebiyle el konulduğu anımsatıldı. Zeytin, İstanbul’da bulunan bir hayvanat bahçesinde koruma altına alınırken bakımı titizlikle sürdürüldü.

NİJERYA’YA GERİ GÖNDERİLECEKTİ!

Zeytin, Türkiye’deki misafirliğinin ardından Nijerya’ya geri gönderilecekti ancak yapılan DNA testi Zeytin'in kaderini değiştirdi. Zeytin'in durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Zeytin'in, CITES'e göre, ihraç eden ülkenin geri talep edebilme hakkına sahip olması sebebiyle Nijerya tarafından iade işlemi konusunda ülkemize resmi talepte bulunulmuştur. İadeye ilişkin süreçte, Nijerya'ya tekrar gönderildiğinde yasa dışı ticarete konu edilmeyeceği yönünde güvence alınması, hayvanın maruz kaldığı stresin en aza indirilmesi, iki ülke arasındaki iklim koşullarının uygunluğu gibi temel faktörler dikkate alınmıştır.” ifadelerine yer verildi.

NİJERYA’YA AİT BİR TÜR OLMADIĞI AÇIĞA ÇIKTI!

İade işlemleri sırasında Zeytin'in Nijerya'ya ait bir tür olup olmadığının kesinleştirilmesi amacıyla DNA testi yapılmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, "Ankara Üniversitesi Evrimsel Genetik Laboratuvarı koordinasyonunda yürütülen ve tüm genom dizilimiyle gerçekleştirilen DNA testi geçtiğimiz günlerde sonuçlanmış olup Zeytin'in Batı Ova gorili olduğu tespit edilmiştir. Bu gelişmeyle birlikte Nijerya'nın Zeytin'in menşei ülkesi olmadığı bilimsel veriler neticesinde anlaşılmıştır." denildi.

TÜRKİYE’DE KALACAK!

Açıklamada, bu durumun Zeytin'in korunması yönünde ve ilgili mevzuatlara uygun olarak konunun en doğru şekilde yeniden değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya koyduğu ifade edilirken "CITES Taraflar Konferansı'nda (COP-19) alınan kararlara göre el konulan hayvanlar için yerleştirme yerleri belirlenirken hayvanlar için insancıl koşullar ve yaşam süreleri boyunca uygun bakım sağlamak taahhüt edilmiştir. Ayrıca, Nijerya'nın menşei ülke olmaması sebebiyle, COP-19 kararları doğrultusunda, Zeytin'in Türkiye'de bir hayvanat bahçesine yerleştirilmesine karar verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında, “Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Zeytin, emin ellerde yaşamını sürdürecek ve gerekli bakımı titizlikle yapılacaktır. Türkiye olarak zengin biyolojik çeşitliliğimizi ve yaban hayatını geleceğe taşımak için büyük bir özveriyle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.