Bakışları ile tüm Türkiye'nin kalbini çalmıştı! Yavru goril Zeytin memleketine dönüyor

Ticaret Bakanlığı ve Gümrük Muhafaza ekipleri, 22 Aralık 2024’te İstanbul Havalimanı’nda Nijerya’dan Bangkok’a gönderilmek istenen kafes tipi bir kargoyu kontrol etti. Kutunun içinden nesli tükenme tehlikesi altındaki yavru bir goril çıktı.

Yasadışı yollarla yurt dışına götürülmek istenen goril, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından koruma altına alındı. İnternette yapılan anketle gorile “Zeytin” adı verildi.

Zeytin’in eylül ayı içinde Nijerya’ya gönderilmesi ve goriller için özel olarak hazırlanmış rehabilitasyon merkezinde yaşamını sürdürmesi bekleniyor.

"HAYATA UMUT DOLU GÖZLERLE BAKIYOR"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Zeytin’in kurtarılma sürecini şöyle anlattı:

“Bildiğiniz gibi, 2024 yılının son günlerinde İstanbul Havalimanı’nda nakil deposunda bir paket içerisinde Zeytin ilk kez karşımıza çıktı. Uluslararası ticareti yasak olduğu halde bu şekilde bir ticarete konu edildiği tespit edilince ekiplerimizce el konuldu. Zeytin ilk bulunduğunda bitkin bir haldeydi, korku dolu gözlerle bakıyordu etrafına ama sonrasında biz onu ruhsatlı bir hayvanat bahçesinde, steril özel bir ortamda bakıma aldık. Önce stresini, korkusunu atması için ve yeterince beslenmesi için bakıcılarımız özel hassasiyetle yaklaştı olaya. Zaman içerisinde Zeytin kendini bulmaya başladı. Görüntülerde de görüleceği üzere özgüveni yerine geldi, göğsüne vurmaya başladı. Salıncakta sallanıyor, bakıcılarıyla güreşmeye başladı. Şu an keyfi gayet yerinde, hayata daha umut dolu, daha mutlu gözlerle bakıyor. İlk geldiğinde 62 santimetre boyundaydı, şu anda 80 santimetreye çıktı. Kilosu da yaklaşık 9 kilogramdı, şu anda 16 kiloya yaklaştı. Sağlığı gayet yerinde.”

Zeytin’in Nijerya’ya iade sürecini de Çokçetin, şöyle anlattı:

“İade sürecini uzun süredir işletiyorduk, ilgili yazışmaları yapıyorduk. Zeytin’in bu uluslararası sözleşmeler kapsamında, ihraç edilen ülkeye iadesi talep edilirse iade edilmesi gerekiyor. Biz orada uygun ortam var mı, sağlık koşulları ve iklim koşulları uygun mu, başka gorillerin olup olmadığı. Sadece gorillerden oluşan bir rehabilitasyon merkezine verilmesi için gereken önemi ve hassasiyeti gösterdiğimiz için süreç biraz uzadı. Çünkü Zeytin’in sağlığı ve güvenliği bizim için önemli olduğundan bu süreci hassasiyetle yürüttük. Şu anda sürecin sonuna geldik, yakın zamanda Zeytin’i uğurlamayı planlıyoruz. Bunun için gerekli taşıma koşullarını Türk Hava Yolları (THY) ile birlikte yönetiyoruz, hazırlıklar da sona yaklaşmış durumda. İnşallah yakın zamanda Zeytin’i Nijerya’ya uğurlayacağız”

"İLK GELDİĞİNDE YEMEK BİLE YİYEMİYORDU"

Zeytin’in gelişim sürecine de değinen Çokçetin, şu ifadeleri kullandı:

“İlk geldiğinde özgüveni çok düşük seviyedeydi, korkuyordu. Hatta yemek yemekte bile zorlanıyordu. Bakıcılarımız onunla saatlerce, gece gündüz yanında durarak, gerekirse kendileri de yemek yiyerek ona yedirmek için uğraştılar, çok emek verdiler. Duygusal olarak da çok yakınlaşma oldu. Bakıcıların dışında Türkiye’de bütün kamuoyunun da ilgisini çekti. Biliyorsunuz, bir anket düzenlendi, isim yarışması gibi. Bakanlığımızın düzenlediği bu ankete vatandaşlarımız yoğun katılım gösterdi ve ismi en son Zeytin olarak belirlendi. Zeytin oyun oynamaktan hoşlanıyor. Görüntülerde de belki görülecektir; salıncakta sallanmak, bir şeylere tırmanmak, bakıcılarıyla güreşmek gibi şeyleri çok seviyor. Kamuoyuna mal olduğu için artık biz kurum olarak hem yazışmalarımızda hem de bundan sonraki süreçte Zeytin’in hangi koşullarda bakıldığının ülkemiz tarafından takipçisi olunacağını Nijerya’ya bildirdik. Bunu da ilerleyen süreçte takip edeceğiz, yer yer kamuoyuyla da bu durumu paylaşmayı planlıyoruz.”

"GİTMESİ DUYGUSAL OLARAK BİZİ ZORLUYOR"

Çokçetin, duygularını şöyle dile getirdi: