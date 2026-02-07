Yapay zekalı "MİT" tuzağı: Milyonluk vurgun

Yapay zekalı "MİT" tuzağı: Milyonluk vurgun
Yayınlanma:
Batman'da yapay zeka kullanarak kendilerini MİT personeli olarak tanıtıp, bir hükümlüyü dosyasını bozacakları vaadiyle 1,5 milyon TL dolandırdığı öne sürülen 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Batman’da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan 4 kişi, uyuşturucu cezası almış bir kişiyi dosyasını bozacaklarını söyleyerek 1,5 milyon TL dolandırdı.

1155483.jpg

YAPAY ZEKA KULLANDIKLARI BELİRLENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şüphelilerin inandırıcılığı artırmak amacıyla yapay zeka teknolojilerini kullandıkları belirlendi. Olayla ilgili yapılan açıklamada, dolandırıcılık faaliyetinin bu yöntemle gerçekleştirildiği tespit edildi.

1155484.jpg

'Venezuelalı sevgili' Sakaryalı Mustafa'yı on binlerce lira dolandırdı'Venezuelalı sevgili' Sakaryalı Mustafa'yı on binlerce lira dolandırdı

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

4 Şubat’ta Diyarbakır’da düzenlenen operasyonda E.Ö., G.E., S.K. ve E.A. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2’si tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Selin can aldığı İzmir için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdi
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet: Hepsi kontak kapattı
Hepsi kontak kapattı
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet
Emlak vergileri 3 kat arttı: Tapuda işlemler kilitlendi
Emlak vergileri 3 kat arttı
Tapuda işlemler kilitlendi
Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
İstanbul'dan 9 saatte deprem bölgesine giden TIR şoförü konuştu: Kadranı peçeteyle kapattım
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Meteoroloji alarm verdi: 20 ili listeye aldı
Türkiye
Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi'nin 87'ncisi Niğde'de
Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi'nin 87'ncisi Niğde'de
Dövdükleri kıza diz çöktürüp özür dilettiler! Akran zorbalığında son nokta
Dövdükleri kıza diz çöktürüp özür dilettiler! Akran zorbalığında son nokta
Yeni ittifak eli kulağında! Erbakan çok açık konuştu
Yeni ittifak eli kulağında! Erbakan çok açık konuştu