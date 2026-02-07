Batman’da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan 4 kişi, uyuşturucu cezası almış bir kişiyi dosyasını bozacaklarını söyleyerek 1,5 milyon TL dolandırdı.

YAPAY ZEKA KULLANDIKLARI BELİRLENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şüphelilerin inandırıcılığı artırmak amacıyla yapay zeka teknolojilerini kullandıkları belirlendi. Olayla ilgili yapılan açıklamada, dolandırıcılık faaliyetinin bu yöntemle gerçekleştirildiği tespit edildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

4 Şubat’ta Diyarbakır’da düzenlenen operasyonda E.Ö., G.E., S.K. ve E.A. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2’si tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA