Yalova'da kar nedeniyle mahsur kalan 35 kişi kurtarıldı

Yayınlanma:
Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilediği Yalova'da, araçlarında mahsur kalan 35 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

Yalova’da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, yaylalara ilgiyi artırdı. Kar manzarasını görmek isteyen bazı vatandaşlar, araçlarıyla Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde bulunan Delmece Yaylası’na çıktı. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle yayla yolunda ilerleyemeyen 10 araçtaki 35 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi. AFAD’a bağlı 2 arama kurtarma arazi aracı ile 1 amfibi paletli araçla yürütülen çalışmalar sonucu mahsur kalan vatandaşlar güvenli şekilde bulundukları yerden alındı. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Zonguldak'ta kar ulaşımı felç etti: 82 köy yolu kapandıZonguldak'ta kar ulaşımı felç etti: 82 köy yolu kapandı

SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Öte yandan, Çiftlikköy ilçesine bağlı Gacık köyünde ise seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 50 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yetkililer, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde sürücüleri dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

