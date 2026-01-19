Vuruldu üzerinden araba geçti... Köpek Karabaş'tan mucize haber geldi

Yayınlanma:
Bolu’da yerde yatarken üzerinden otomobil geçen köpek, tedavisinin ardından tekrar yürümeye başladı. Köpeğe, ‘Karabaş’ ismi verildi.

Olay, 10 Ocak’ta Bolu’nun Doğancı köyünde meydana geldi. Bir otomobil, yerde yatan köpeğin üzerinden geçti. Saldırgan sürücü, daha sonra aracın altında bir süre sürüklenen ve arka bacakları kırılan köpeğe aldırış etmeden yoluna devam etti. Arka ayağı kırılan köpek çevredekiler tarafından Bolu Belediyesi veteriner kliniğine götürüldü.

Yolda uyurken köpeği ezen cani gözaltına alındı! Bir acı da barınaktan çıktıYolda uyurken köpeği ezen cani gözaltına alındı! Bir acı da barınaktan çıktı

SÜRÜCÜYE CEZA UYGULANDI

Otomobilin köpeğin üstünden geçtiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, köpeği ezerek olay yerinden kaçan otomobil sürücüsüne 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli ve idari ceza uygulandı.

VÜCUDUNDA SAÇMALAR BULUNDU

Daha önce tüfekle vurulduğu için vücudunda saçmalar tespit edilen köpek, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından tedavi edildi.

uzerinden-otomobil-gecen-kopek-yurumeye-1123602-333428-1-001.jpg

MUCİZE GİBİ HABER

Tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan köpeğe, 'Karabaş' adı verildi. Karabaş, tedavi sürecinde gösterdiği direnç sayesinde tekrar yürüyebilir hale geldi.

whatsapp-image-2026-01-19-at-13-44-04-1.jpeg

TANJU ÖZCAN KÖPEĞİ ZİYARET ETMİŞTİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaralı köpeği tedavi gördüğü barınakta ziyaret etmişti. Özcan, köpeğin durumuna ilişkin yaptığı açıklamada "Bu nasıl bir insanlık? Şu hayvanda ne ister bu tür insanlar? Anlamak mümkün değil.” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

