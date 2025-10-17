Vatandaş olmayan Türkler için çalışma kolaylığı sağlanacak

Vatandaş olmayan Türkler için çalışma kolaylığı sağlanacak
Yayınlanma:
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, 2527 sayılı Kanun'da Türk soylu yabancıların Türkiye'deki çalışma koşullarına ilişkin düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, 2527 sayılı “Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu veya Özel Kurum, Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Dair Kanun”un uygulanmasına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklikleri değerlendirdi.

Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyorEmekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor

Uzaktan çalışmayı kısıtlama kararı aldılarUzaktan çalışmayı kısıtlama kararı aldılar

Zorlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin tarihî sorumluluk ve kadim geçmişinden kaynaklı hassasiyetleri bulunduğunu ve bunlardan birinin de gönül coğrafyasıyla ilişkileri daha ideal bir noktaya taşımak olduğunu söyledi.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ NEYİ KAPSIYOR?

Büyük bir coğrafyayı kapsayan Türk dünyasının, Türk Devletleri Teşkilatı altında bir araya geldiğini hatırlatan Zorlu, “Bu değişiklik, Türk Devletleri vatandaşlarını kapsamıyor; halihazırda Türkiye’de ikamet eden ve Türkiye’ye bağlı diğer soydaşlarımızla ilgili” dedi.

1981’de yürürlüğe giren 2527 sayılı kanunun ve bir yıl sonra çıkarılan yönetmeliğin, günümüz ihtiyaçlarına uygun olarak güncellenmesi gerektiğini vurgulayan Zorlu, Nisan ayından itibaren çalışmaların tamamlandığını ifade etti.

Bu yönetmelik değişikliğinin, Türk devletleri vatandaşlarıyla ilgili olmadığını vurgulayan Zorlu, "Bu, Türk devletleri dışından gelmiş ve halihazırda ülkemizde ikamet eden soydaşlarımızla ilgilidir. Süreç devam etmektedir ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla uygulamaya geçilebilecek." diye konuştu.

Zorlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu değişiklik aslında, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin vatandaşlığı dışında, halihazırda yerleşik durumda olan diğer soydaşlarımız için çalışma izinlerini güncel koşullara uygun olacak şekilde hukuki çerçeveye alarak kolaylaştırmayı hedefliyor. Hatta, bu kapsamdaki kişiler tarafından tüm koşullar yerine getirildiğinde Türk vatandaşlarına hasredilen meslekleri yapabilmelerini sağlayacak bazı ek maddeleri de içerisinde barındırıyor. Doğal olarak bu kapsama giren kişilerin sayıları da hayli sınırlı durumdadır. Burada şu ayrımı özellikle ifade etmek istiyorum, Türk devletlerinden ülkemize çalışmaya gelen kardeşlerimizle, soydaşlarımızla ilgili 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu olduğu gibi devam ediyor. Burada bir değişiklik yok."

Türkiye'de Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na tabi şekilde Türk devletlerinden gelerek ikamet izni verilen yaklaşık 358 bin kişi bulunduğunu dile getiren Zorlu, Türkiye'de çalışma izni verilen Türk soylu kişi sayısının ise yaklaşık 89 bin civarında olduğunu bildirdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Türkiye
AKP'ye geçeceği iddia edildi: İsmail Saymaz 'tesadüfe' dikkat çekti
AKP'ye geçeceği iddia edildi: İsmail Saymaz 'tesadüfe' dikkat çekti
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Profesör Orhan Şen açıkladı
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Profesör Orhan Şen açıkladı