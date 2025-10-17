Vatandaş olmayan Türkler için çalışma kolaylığı sağlanacak

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, 2527 sayılı “Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu veya Özel Kurum, Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Dair Kanun”un uygulanmasına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklikleri değerlendirdi.

Zorlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin tarihî sorumluluk ve kadim geçmişinden kaynaklı hassasiyetleri bulunduğunu ve bunlardan birinin de gönül coğrafyasıyla ilişkileri daha ideal bir noktaya taşımak olduğunu söyledi.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ NEYİ KAPSIYOR?

Büyük bir coğrafyayı kapsayan Türk dünyasının, Türk Devletleri Teşkilatı altında bir araya geldiğini hatırlatan Zorlu, “Bu değişiklik, Türk Devletleri vatandaşlarını kapsamıyor; halihazırda Türkiye’de ikamet eden ve Türkiye’ye bağlı diğer soydaşlarımızla ilgili” dedi.

1981’de yürürlüğe giren 2527 sayılı kanunun ve bir yıl sonra çıkarılan yönetmeliğin, günümüz ihtiyaçlarına uygun olarak güncellenmesi gerektiğini vurgulayan Zorlu, Nisan ayından itibaren çalışmaların tamamlandığını ifade etti.

Bu yönetmelik değişikliğinin, Türk devletleri vatandaşlarıyla ilgili olmadığını vurgulayan Zorlu, "Bu, Türk devletleri dışından gelmiş ve halihazırda ülkemizde ikamet eden soydaşlarımızla ilgilidir. Süreç devam etmektedir ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla uygulamaya geçilebilecek." diye konuştu.

Zorlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu değişiklik aslında, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin vatandaşlığı dışında, halihazırda yerleşik durumda olan diğer soydaşlarımız için çalışma izinlerini güncel koşullara uygun olacak şekilde hukuki çerçeveye alarak kolaylaştırmayı hedefliyor. Hatta, bu kapsamdaki kişiler tarafından tüm koşullar yerine getirildiğinde Türk vatandaşlarına hasredilen meslekleri yapabilmelerini sağlayacak bazı ek maddeleri de içerisinde barındırıyor. Doğal olarak bu kapsama giren kişilerin sayıları da hayli sınırlı durumdadır. Burada şu ayrımı özellikle ifade etmek istiyorum, Türk devletlerinden ülkemize çalışmaya gelen kardeşlerimizle, soydaşlarımızla ilgili 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu olduğu gibi devam ediyor. Burada bir değişiklik yok."

Türkiye'de Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na tabi şekilde Türk devletlerinden gelerek ikamet izni verilen yaklaşık 358 bin kişi bulunduğunu dile getiren Zorlu, Türkiye'de çalışma izni verilen Türk soylu kişi sayısının ise yaklaşık 89 bin civarında olduğunu bildirdi.