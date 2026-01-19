Van'daki yürüyüşe polis müdahalesi: Yerine kayyum atanan Abdullah Zeydan dahil çok sayıda gözaltı!

Van Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenmek istenen yürüyüşe polis müdahale etti. Müdahalede, yerine kayyım atanan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan ve Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.