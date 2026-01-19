Van'daki yürüyüşe polis müdahalesi: Yerine kayyum atanan Abdullah Zeydan dahil çok sayıda gözaltı!
Van Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenmek istenen ‘Rojava’ yürüyüşüne polis müdahalede bulundu.
Polis, müdahale sırasında çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan isimler arasında yerine kayyım atanan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan, Van Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neslihan Şedal, DEM Parti Van İl Eş Başkanı Veysi Dilekçi ile Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz da bulunuyor.
Polis, valilik tarafından alınan yasak kararını gerekçe göstererek yürüyüşe engel oldu.
Yürüyüşe devam etmek isteyen eylemciler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.
Dağılmayan gruba tazyikli su ve biber gazıyla müdahale eden polis, yürüyüşü dağıttı. Müdahalenin ardından çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimler arasında, görevden alındıktan sonra yerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan da bulunuyor.
Gözaltına alınanların İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenilirken, kent merkezinde geniş güvenlik önlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak:ANKA Haber Ajansı