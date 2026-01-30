Van ve Ağrı'da sokaklar karıştı! Çok sayıda gözaltı var

Van ve Ağrı'da sokaklar karıştı! Çok sayıda gözaltı var
Yayınlanma:
Suriye'de Şam güçlerinin SDG'ye yönelik operasyonlarının ardından yurdun bazı noktalarında başlayan protestolar dün akşam saatlerinde devam etti. Van ve Ağrı'daki protestolarda çok sayıda gözaltına alınanların olduğu öğrenildi.

Suriye'de Şam güçleri ile terör örgütü SDG arasında ilk olarak 6 Ocak tarihinde Halep'te başlayan çatışmaların giderek büyümesinin ardından Suriye topraklarının 3'te 1'ini kontrol eden SDG'ye geniş çaplı operasyon yapıldı.

Son Dakika | "TSK Suriye'nin kuzeyinden çekildi" iddiasına MSB'den açıklama"TSK Suriye'nin kuzeyinden çekildi" iddiasına MSB'den açıklama

Fırat Nehri'nin doğusuna da yapılan operasyonlar neticesinde SDG'nin elindeki toprakların yüzde 60'ı iki hafta içerisine Şam güçlerinin kontrolüne girdi. Petrol noktalarının tamamının da Şam kontrolüne girmesinin ardından Kobani sınırlarına kadar ilerleyen çatışmalara ABD'nin müdahale etmesi ile son verildi. SDG ile Şam, 14 günlük bir ateşkes imzaladı ve ateşkes sonunda entegrasyon sürecinin başlayacağı ifade edildi.

Suriye ve SDG arasında yeni anlaşma! Çatışmalar 2 gün içinde duracakSuriye ve SDG arasında yeni anlaşma

SDG'ye yönelik operasyonlara Ankara'nın da destek vermesinin ardından DEM Parti, yurt genelinde protesto çağrısında bulundu. Dün akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerine kadar da devam eden protestolarda çok sayıda gözaltı oldu.

AĞRI VE VAN'DA GÖZALTILAR VAR

Ateşkes olmasına rağmen Kobani sınırlarından gelen çatışma haberleri ile protesto ve gösteriler Ağrı ve Van'da dün akşam saatlerinde başlayıp gece saatlerine kadar devam etti.

Çok sayıda kişinin katıldığı eylemlere polis müdahalesi ile çok sayıda gözaltı oldu.

screenshot-2026-01-29-203528.jpg

75c78592-9242-4524-8923-ab3299968a3d.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul için 'kar müjdesi' vermişti: Meteoroloji uzmanından yeni tahmin
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Türkiye
Erdoğan'ın transfer ettiği AKP'linin sözleri MKYK'yı buz kestirdi: Böylesi görülmedi!
Erdoğan'ın transfer ettiği AKP'linin sözleri MKYK'yı buz kestirdi: Böylesi görülmedi!
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...