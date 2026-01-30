Van ve Ağrı'da sokaklar karıştı! Çok sayıda gözaltı var

Suriye'de Şam güçleri ile terör örgütü SDG arasında ilk olarak 6 Ocak tarihinde Halep'te başlayan çatışmaların giderek büyümesinin ardından Suriye topraklarının 3'te 1'ini kontrol eden SDG'ye geniş çaplı operasyon yapıldı.

"TSK Suriye'nin kuzeyinden çekildi" iddiasına MSB'den açıklama

Fırat Nehri'nin doğusuna da yapılan operasyonlar neticesinde SDG'nin elindeki toprakların yüzde 60'ı iki hafta içerisine Şam güçlerinin kontrolüne girdi. Petrol noktalarının tamamının da Şam kontrolüne girmesinin ardından Kobani sınırlarına kadar ilerleyen çatışmalara ABD'nin müdahale etmesi ile son verildi. SDG ile Şam, 14 günlük bir ateşkes imzaladı ve ateşkes sonunda entegrasyon sürecinin başlayacağı ifade edildi.

Suriye ve SDG arasında yeni anlaşma

SDG'ye yönelik operasyonlara Ankara'nın da destek vermesinin ardından DEM Parti, yurt genelinde protesto çağrısında bulundu. Dün akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerine kadar da devam eden protestolarda çok sayıda gözaltı oldu.

AĞRI VE VAN'DA GÖZALTILAR VAR

Ateşkes olmasına rağmen Kobani sınırlarından gelen çatışma haberleri ile protesto ve gösteriler Ağrı ve Van'da dün akşam saatlerinde başlayıp gece saatlerine kadar devam etti.

Çok sayıda kişinin katıldığı eylemlere polis müdahalesi ile çok sayıda gözaltı oldu.