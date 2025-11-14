Valilik uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmesinde akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın Erzurum genelinde etkili olacağı bekleniyor.

GÜNEY KESİMLERDE KUVVETLİ YAĞIŞ

Cumartesi sabah saatlerinden itibaren özellikle Erzurum’un güney kesimlerinde (Aşkale, Hınıs, Tekman, Palandöken, Çat, Karayazı, Karaçoban ilçeleri) kuvvetli sağanak, 1600 metre üzeri rakıma sahip yüksek kesimlerde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış için tarih verip uyardı

SÜRÜCÜLER İÇİN UYARI

Hava sıcaklığındaki düşüş ve kar yağışı nedeniyle sürücülerin trafik güvenliği açısından kış lastiği kullanmaları, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, buzlanma, don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Açıklamada, ayrıca, olumsuzluklara karşı ilgili kurum ve kuruluşların, iletişim kanallarını kesintisiz açık tutması, araç ve iş makinelerini hazırda bulundurup ekiplerin teyakkuzda olması istendi.