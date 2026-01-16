Valilik uyardı! Ankara için buzlanma ve don alarmı

Yayınlanma:
Ankara Valiliği, kentte perşembe gününe kadar soğuk havanın etkili olacağını belirterek, kuvvetli buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıda bulundu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, il genelinde soğuk havanın 22 Ocak Perşembe gününe kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.

Kuvvetli kar yağışı geliyor: Bakanlık sarı kod vererek 13 ili açıkladıKuvvetli kar yağışı geliyor: Bakanlık sarı kod vererek 13 ili açıkladı

Soğuk hava nedeniyle kuvvetli buzlanma ve don olayının görülmesinin beklendiği vurgulanan açıklamada, başta ulaşımda aksama olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgili kurumların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

ARAÇ SAHİPLERİNE BUZLANMA VE DON UYARISI

Soğuk hava ve don olaylarının etkisini artırdığı kış günlerinde, sürücülerin araçlarını buzlanma ve dona karşı korumak için bazı önlemleri alması büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, hem sürüş güvenliği hem de araçların zarar görmemesi için şu noktalara dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor:

Antifriz seviyesinin mutlaka kontrol edilmesi, eksikse uygun oranda tamamlanması

Cam suyu deposuna donmaya karşı özel kışlık cam suyu eklenmesi

Lastiklerin diş derinliğinin ve hava basıncının kontrol edilmesi, mümkünse kış lastiği kullanılması

Akü performansının soğuk havalarda düşebileceği göz önünde bulundurularak akünün kontrol ettirilmesi

Araç camlarının buzlanmaya karşı örtü veya kartonla korunması

Kaynak:AA

