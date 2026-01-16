Valilik uyardı! Ankara için buzlanma ve don alarmı
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, il genelinde soğuk havanın 22 Ocak Perşembe gününe kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.
Soğuk hava nedeniyle kuvvetli buzlanma ve don olayının görülmesinin beklendiği vurgulanan açıklamada, başta ulaşımda aksama olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgili kurumların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre;— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) January 16, 2026
Ankara İl Genelinde Buzlanma ve Don Hadisesi Bekleniyor❗️ pic.twitter.com/c2QSdBB8lJ
ARAÇ SAHİPLERİNE BUZLANMA VE DON UYARISI
Soğuk hava ve don olaylarının etkisini artırdığı kış günlerinde, sürücülerin araçlarını buzlanma ve dona karşı korumak için bazı önlemleri alması büyük önem taşıyor.
Uzmanlar, hem sürüş güvenliği hem de araçların zarar görmemesi için şu noktalara dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor:
Antifriz seviyesinin mutlaka kontrol edilmesi, eksikse uygun oranda tamamlanması
Cam suyu deposuna donmaya karşı özel kışlık cam suyu eklenmesi
Lastiklerin diş derinliğinin ve hava basıncının kontrol edilmesi, mümkünse kış lastiği kullanılması
Akü performansının soğuk havalarda düşebileceği göz önünde bulundurularak akünün kontrol ettirilmesi
Araç camlarının buzlanmaya karşı örtü veya kartonla korunması
Kaynak:AA