Valilik öğretmenlere “yasak” demişti: Yargıdan emsal karar geldi

Valilik öğretmenlere “yasak” demişti: Yargıdan emsal karar geldi
Yayınlanma:
Özel sektörde yaşadıkları hak kayıplarına karşı mücadele eden öğretmenler tarafından kurulan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, İstanbul Valiliği’nin aldığı Ankara’ya yürüyüş yasağına karşı açtıkları davayı kazandıklarını açıkladı.

Özel sektörde görev yapan öğretmenlerin kurduğu Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, İstanbul Valiliği tarafından alınan Ankara’ya yürüyüş yasağına karşı açtıkları davayı kazandıklarını duyurdu.

Sendikadan yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı Ankara'ya yürüyüş yasağına karşı açtığımız davayı kazandık" ifadelerine yer verildi.

Son dakika | Çocuk işçiliği protesto eden öğretmenler gözaltına alındı!Son dakika | Çocuk işçiliği protesto eden öğretmenler gözaltına alındı!

“YÜRÜYÜŞÜN YASAL BİR HAK OLDUĞU KARARINA VARILDI”

"Eğitim emekçilerinin mücadelesinin önüne set çekmek, sendikamızın Ankara yürüyüşünü durdurmak için Valilik yürüyüş yasağı kararı çıkarmış ve bunu duyurmuştu. Sendikamız, Valilik yasağına boyun eğmeyerek tüm engellere rağmen başarılı bir şekilde Ankara yürüyüşünü tamamlamıştı.” denilen açıklamada, “Sendikamız, yasağın hukuka aykırı olduğundan yola çıkarak valilik yasağına karşı da dava açmıştı. Dava sonucunda yürüyüşün yasal bir hak olduğu kararına varıldı." ifadeleri kullanıldı.

retmen2.jpg

“BU EMSAL KARARI ÜYELERİMİZE DUYURUYORUZ”

Sendikanın açıklamasında, “Yürüyüş iradesinin meşru olduğunu bir kez daha tescilleyen bu emsal kararı bir kazanım olarak üyelerimize duyuruyoruz” ifadelerine yer verilen açıklamada, “Mücadele kararı alacak olan tüm emekçiler ve öğretmenler için bu kazanım kullanacakları ve dayanak olarak sunacakları bir kanıt olacak” sözleri sarf edildi.

“Yürüyüş sürecinde emeği olan arkadaşlarımıza, her zaman yanımızda olan ve bizimle birlikte yürüyen avukatlarımıza teşekkür ediyoruz" denilen açıklama, "Eğitim emekçilerinin onurlu mücadelesi devam ediyor" ifadeleriyle noktalandı.

Özel sektör öğretmenleri hakları için Ankara'ya yürüyecek!Özel sektör öğretmenleri hakları için Ankara'ya yürüyecek!

Öğretmenler İstanbul’da başlattıkları yürüyüşleri sırasında meslektaşlarının sorun yaşadığı birçok şehirdeki eğitim kurumları önünde açıklama yaparak Ankara’ya gitmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Türkiye
İSKİ'den 'don' uyarısı: Önleminizi alın!
İSKİ'den 'don' uyarısı: Önleminizi alın!
28 yılın ardından şehit sayıldı
28 yılın ardından şehit sayıldı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Katliam gibi kazada ölü sayısı 4’e çıktı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Katliam gibi kazada ölü sayısı 4’e çıktı