Valilik öğretmenlere “yasak” demişti: Yargıdan emsal karar geldi

Özel sektörde görev yapan öğretmenlerin kurduğu Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, İstanbul Valiliği tarafından alınan Ankara’ya yürüyüş yasağına karşı açtıkları davayı kazandıklarını duyurdu.

Sendikadan yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı Ankara'ya yürüyüş yasağına karşı açtığımız davayı kazandık" ifadelerine yer verildi.

“YÜRÜYÜŞÜN YASAL BİR HAK OLDUĞU KARARINA VARILDI”

"Eğitim emekçilerinin mücadelesinin önüne set çekmek, sendikamızın Ankara yürüyüşünü durdurmak için Valilik yürüyüş yasağı kararı çıkarmış ve bunu duyurmuştu. Sendikamız, Valilik yasağına boyun eğmeyerek tüm engellere rağmen başarılı bir şekilde Ankara yürüyüşünü tamamlamıştı.” denilen açıklamada, “Sendikamız, yasağın hukuka aykırı olduğundan yola çıkarak valilik yasağına karşı da dava açmıştı. Dava sonucunda yürüyüşün yasal bir hak olduğu kararına varıldı." ifadeleri kullanıldı.

“BU EMSAL KARARI ÜYELERİMİZE DUYURUYORUZ”

Sendikanın açıklamasında, “Yürüyüş iradesinin meşru olduğunu bir kez daha tescilleyen bu emsal kararı bir kazanım olarak üyelerimize duyuruyoruz” ifadelerine yer verilen açıklamada, “Mücadele kararı alacak olan tüm emekçiler ve öğretmenler için bu kazanım kullanacakları ve dayanak olarak sunacakları bir kanıt olacak” sözleri sarf edildi.

“Yürüyüş sürecinde emeği olan arkadaşlarımıza, her zaman yanımızda olan ve bizimle birlikte yürüyen avukatlarımıza teşekkür ediyoruz" denilen açıklama, "Eğitim emekçilerinin onurlu mücadelesi devam ediyor" ifadeleriyle noktalandı.

Öğretmenler İstanbul’da başlattıkları yürüyüşleri sırasında meslektaşlarının sorun yaşadığı birçok şehirdeki eğitim kurumları önünde açıklama yaparak Ankara’ya gitmişti.