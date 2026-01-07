Valilik kararnamesine Yerlikaya'dan ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 19 ile ilişkin valilik atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Aralarında üç polisin şehit olduğu IŞİD saldırısının yaşandığı Yalova'nın valisinde yer aldığı 7 vali merkeze çekildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile atamaları gerçekleştirilen valileri tebrik etti ve görevlerinde başarılar diledi.

Son Dakika | Valilik kararnamesi yayımlandı

BAKAN YERLİKAYA ATAMASI YAPILAN VALİLERİ TEBRİK ETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle atamaları gerçekleşen sayın valilerimizi tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. İllerimizde görevlerini başarıyla tamamlayan valilerimize emekleri için teşekkür ediyorum. Aziz milletimizin emrinde, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında ülkemizin huzur ve güvenliği için İçişleri Bakanlığı ailesi olarak canla başla çalışmaya devam edeceğiz."