Vali açıkladı: 80 bin Suriyeli ülkesine döndü

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, huzur ve asayiş toplantısında kentin ilk 10 aylık verileri değerlendirildi. Burada konuşan Çeber, Beşşar Esad yönetiminin HTŞ güçlerince devrilmesinin ardından başlayan normalleşme sürecinde 80 bin Suriyelinin ülkesine döndüğünü açıkladı.

Çeber, "Şu anda ilimizde 335 bin 973 Suriyeli mülteci bulunuyor" dedi.

Gaziantep Huzur ve Asayiş Toplantısı (7.11.2025)

GAZİANTEP'TE HUZUR VE ASAYİŞ TOPLANTISI

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İl Jandarma Komutan Tümgeneral Halil Şen ve İl Emniyet Müdürü Celal Özcan’ın katılımı ile gerçekleştirilen huzur ve asayiş toplantısında kentin ilk 10 aylık verileri değerlendirildi.

Toplantıda 2025 yılının ilk 10 ayında gerçekleştirilen operasyonlar, trafik denetimleri ve asayiş olaylarına ilişkin bilgiler verildi.Çeber, Gaziantep’in uyuşturucu ile mücadelede kararlı olduğunu ve İstanbul ile İzmir’den sonra uyuşturucu operasyonlarında Gaziantep’in 3’üncü sırada yer aldığını söyledi.

10 AYDA 410 UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLENDİ

Jandarma ve emniyet ekipleri ile ilk 10 ayda bin 410 uyuşturucu ile mücadele operasyonu düzenlendiğini söyleyen Çeber, “Operasyonlar sonucunda toplam 535 kilogram uyuşturucu madde ile 7 milyon 536 bin 189 hap ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 2 bin 637 şüpheli gözaltına alındı bin 820’si tutuklandı, 500’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı” dedi.

TERÖR OPERASYONLARINDA 194 GÖZALTI

Çeber, terörle mücadele kapsamında emniyet ve jandarmanın kararlılıkla mücadele ettiğini ve operasyon sayılarında ciddi atılımlar yapıldığını söyledi.

PKK/KCK’ya yönelik Emniyet ve Jandarma ekiplerinin kırsal ve şehirde toplam 333 operasyon düzenlendiğini ifade eden Çeber, "Operasyonlar sonucunda toplam 194 şüpheli gözaltına alınırken 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. FETÖ’ye 85, DEAŞ’a 60 ve DHKP/C MLKP’ye ise 13 operasyon gerçekleşti. Bu operasyonlarda 391 FETÖ şüphelisi gözaltına alınırken şüphelilerden 120 tutuklandı. DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonlarda ise 107 şüpheli gözaltına alındı, 43’ü tutuklandı" şeklinde konuştu.

"GAZİANTEP'TE 335 BİNDEN FAZLA SURİYELİ MÜLTECİ BULUNUYOR"

Vali Çeber, Suriye’deki normalleşme ile birlikte şu ana kadar ülkelerine dönen Suriyeli sayısının 80 bine ulaştığını söyledi.

Düzensiz göç ile mücadelelerinin tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Çeber, "Düzensiz göçle mücadele kapsamında kent genelinde 1 milyon 664 bin 722 şahsa kimlik denetimi yapıldı. Bir dönemde kentte 500 bine kadar ulaşmış bu sayı. 2 yıl önce Gaziantep'te 470 bin Suriyeli mülteci vardı. Bugüne kadar Gaziantep'ten Suriye'ye dönen Suriyeli sayısı 80 bin oldu. 31 Ekim 2025 tarihi ile ilimizde toplamda 335 bin 973 Suriyeli vatandaş bulunuyor" diye konuştu.

Güvenlik toplantısının ardından Gaziantep’te trafik, asayiş ve terörle mücadele olaylarında kullanılan ve teknolojileri geliştirilen dronlar tanıtıldı.