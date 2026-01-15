Vahşetin adresi bu kez İzmir! Yol kenarında yatan sahipli köpeği kamyonetle ezdi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Ürkmez Mersin Alanı Mahallesi 6142 Sokak'ta meydana gelen olayda, İbrahim K. yönetimindeki kamyonet, sokakta yol kenarında yatan Meks isimli köpeğin üzerinden geçti.

Yerel gazete hedef gösterdi, görevliler harekete geçti: Mahallenin 15 yıllık köpeği böyle öldürüldü

Sürücü, köpeği ezdikten sonra durmadı ve yoluna devam etti. O anlar, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

YOLA BAKIP ARACINA BİNDİKTEN SONRA KÖPEĞİ EZDİ!

Söz konusu görüntülerde, aracına giden İbrahim K.’nin yola baktığı, daha sonra kamyonetine bindiği ve harekete geçtikten bir süre sonra Meks'in üzerinden geçtiği yer alıyor.

Meks tekerin altında kaldıktan sonra aracını durduran İbrahim K.’nin birkaç saniye bekledikten sonra yoluna devam ettiği de görüntülerde yer aldı.

“ÇOK İYİ BİR KÖPEKTİ, OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM”

Meks isimli köpeğin, bir şirkette ağır vasıta şoförü olan sahibi Hasan Şahin, "Meks'i 14 yıl önce Narlıdere'de bir barınaktan sahiplendim. Evladımdı. Çok iyi bir köpekti. Sürücü aracına gitmeden yola bakıyor. Görmemesi imkansız. Sonra aracın altına alıyor. Duraklıyor. İnsan bir bakar, neyin üstünden geçiyorum diye. İnmiyor aracından. Meks'in yerinde bir çocuk da olabilirdi. Çok üzülüyorum. Olayın peşini bırakmayacağım" ifadelerini kullandı.





