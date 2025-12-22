Uzun namlulu silahlarla cip taradılar! İstanbul değil sanki Teksas

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi, Şehit Komiser Günaydın Sokak’ta meydana gelen korkunç olayda, sabah saatlerinde park halinde bulunan bir cip, uzun namlulu silahlarla kurşun yağmuruna tutuldu. Çevrede bulunan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunurken olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

ARAÇ VE İŞYERLERİNDE HASAR OLUŞTU!

Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, kimliği belirsiz kişilerin, park halindeki cipe uzun namlulu silahlarla ateş açtığı, daha sonra ise olay yerine geldikleri araçla bölgeden ayrıldıkları tespit edildi.

Haraç isteyen çeteden, altın kralına önce kurşun sonra el bombası!

Yapılan silahlı saldırıda, araçta ve çevredeki iş yerlerinde hasar meydana gelirken polis ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



