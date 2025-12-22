Uzun namlulu silahlarla cip taradılar! İstanbul değil sanki Teksas

Yayınlanma:
İstanbul Zeytinburnu’nda, park halinde bulunan çip, uzun namlulu silahlarla kurşunlandı.

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi, Şehit Komiser Günaydın Sokak’ta meydana gelen korkunç olayda, sabah saatlerinde park halinde bulunan bir cip, uzun namlulu silahlarla kurşun yağmuruna tutuldu. Çevrede bulunan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunurken olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

saldiri.png

ARAÇ VE İŞYERLERİNDE HASAR OLUŞTU!

Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, kimliği belirsiz kişilerin, park halindeki cipe uzun namlulu silahlarla ateş açtığı, daha sonra ise olay yerine geldikleri araçla bölgeden ayrıldıkları tespit edildi.

Haraç isteyen çeteden, altın kralına önce kurşun sonra el bombası!Haraç isteyen çeteden, altın kralına önce kurşun sonra el bombası!

Yapılan silahlı saldırıda, araçta ve çevredeki iş yerlerinde hasar meydana gelirken polis ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kaynak:AA

30 fabrikayı sattı, pişman olmadı: Murat Ülker sırrını açıkladı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
33 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 1 Ocak'tan sonra her şey değişecek
Sadettin Saran'ın test sonuçlarını canlı yayında açıkladı
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
Asgari ücrette yeni kulis: Tarih vererek ne kadar zam yapılacağını duyurdu
Ali Koç'tan Sadettin Saran açıklaması: Flaş Aziz Yıldırım detayı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Türkiye
Şam'ın yeni Büyükelçisi Nuh yılmaz bakın kim çıktı! 15 Temmuz ve Hande Fırat detayı
Şam'ın yeni Büyükelçisi Nuh yılmaz bakın kim çıktı! 15 Temmuz ve Hande Fırat detayı
Arkadaşına banka kartını verdi dünyası karardı!
Arkadaşına banka kartını verdi dünyası karardı!
CHP İBB iddianamesi gerçeklerini açıklamak için meydanlarda olacak: Omuz omuza duracağız
CHP İBB iddianamesi gerçeklerini açıklamak için meydanlarda olacak: Omuz omuza duracağız