Uzmandan ağır okul çantalarına karşı uyarı: omurga sağlığını tehdit ediyor

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nehir Samancı Karaman, okul çağı çocuklarında artan boyun, sırt ve bel ağrılarına dikkat çekti. Prof. Dr. Karaman, uygunsuz oturma pozisyonu, ağır sırt çantaları ve yoğun telefon ile tablet kullanımının bu ağrıları yaygınlaştırdığını ifade etti.

"AĞRILAR ERKEN YAŞTA KRONİKLEŞEBİLİR"

Çocuklukta başlayan bu ağrıların ilerleyen dönemlerde ciddi sağlık sorunlarına dönüşebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Karaman, "Bu ağrılar erken yaşta kronikleşebilir, ilerleyen yıllarda daha ciddi omurga sorunlarına dönüşebilir. Çocukluk çağında bu problemleri tespit edip, önlem almak erişkin dönemdeki tedavilere göre çok daha kolaydır. Ağaç yaşken eğilir, biz de çocuklarımızı erken yaşta doğru postüre yönlendirmeliyiz" diye konuştu.

"ÇANTA AĞIRLIĞI VÜCUT AĞIRLIĞININ YÜZDE 15'İNİ GEÇMEMELİ"

Ağır çanta taşımanın omurga üzerindeki yükü artırdığını belirten Prof. Dr. Karaman, çanta ağırlığı için net bir ölçü verdi. Prof. Dr. Karaman, "Sırt çantasının, vücut ağırlığının en fazla yüzde 10-15'i kadar olması gerekir. Örneğin, 40 kilogramlık bir çocuğun çantası, 4-6 kilo arasında olmalı. Ağır çanta tek başına skolyoz yapmaz ama var olan bir eğriliğin ilerlemesine yol açabilir. Ayrıca boynun önde durmasına, omuzların düşmesine, sırt kamburluğunun ve bel çukurluğunun artmasına neden olur" dedi.

DOĞRU ÇANTA SEÇİMİ VE TAŞIMA TEKNİKLERİ

Çanta seçimi ve kullanımı konusunda da önemli bilgiler aktaran Prof. Dr. Nehir Samancı Karaman, ailelerin hafif ve ergonomik çantaları tercih etmesi gerektiğini söyledi. Geniş ve yumuşak omuz askıları ile bel kemerinin bulunmasının önemine işaret eden Karaman, doğru taşıma için mutlaka çift askının kullanılması gerektiğini belirtti. Çantanın bele kadar inmemesi ve ağır eşyaların sırta en yakın bölmeye yerleştirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Karaman ayrıca, evdeki masa ve sandalyelerin yüksekliklerinin çocuğun boyuna uygun olması ve otururken omurganın desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

HAREKETSİZ YAŞAM DA OMURGA İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR

Sadece çantanın değil, hareketsizliğin de omurgayı zorladığını aktaran Prof. Dr. Karaman, uzun süre oturmanın sanıldığı gibi bir dinlenme olmadığını, aksine omurga için ciddi bir yüklenme olduğunu belirtti. Ders çalışan çocukların her 30-40 dakikada bir mola vererek ayağa kalkması ve germe egzersizleri yapması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Karaman, "Çocukların mutlaka spora yönlendirilmesi, hareketli bir yaşam tarzı kazandırılması gerekiyor. Düzenli fiziksel aktivite, omurga sağlığı için en önemli koruyucu faktörlerden biridir" dedi