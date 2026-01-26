Üzerine kedi düşen hastaya tazminat ödenecek

İstanbul’da bir özel hastanede serum tedavisi gören B.B., beklenmedik bir olayla karşılaştı. Tedavi sırasında tavandan kopan metal bir parçanın, içinde bulunan bir kediyle birlikte hastanın üzerine düşmesi üzerine açılan davada mahkeme, hastanenin manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Olay, 21 Mayıs 2025’te meydana geldi. Boğaz ağrısı ve halsizlik şikâyetleriyle hastaneye başvuran B.B.’ye, yapılan muayenelerin ardından serum takıldı. Hasta sedyede tedavi altındayken, tavana ait metal kapak aniden yerinden çıkarak içindeki kediyle birlikte hastanın üzerine düştü. Bu sırada B.B.’nin sol alın bölgesinde küçük sıyrıklar oluştu ve önlem amacıyla tetanos aşısı yapıldı. Yaşananlar hastane tarafından tutanakla kayıt altına alındı.

Düştüğü yerde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

50 BİN TL TAZMİNAT ÖDENECEK

Kedinin tırmalaması ve kuduz ihtimali nedeniyle B.B., Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne sevk edildi. Burada kuduz aşısı ve antikor tedavisi uygulandı. Tedavinin ardından B.B., avukatları aracılığıyla hastane hakkında “ayıplı hizmet” gerekçesiyle dava açtı ve 250 bin lira manevi tazminat talep etti.

Dosyayı inceleyen İstanbul Anadolu 7. Tüketici Mahkemesi, tarafları uzlaşmaya davet etti ancak bu girişim sonuçsuz kaldı. Yargılama sonunda mahkeme, davayı kısmen kabul ederek özel hastanenin B.B.’ye yasal faiziyle birlikte 50 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.