Uzaklaştırma kararı olan damat dehşet saçtı! Kayınvalidesinin evini ateşe verip kaçtı

Kütahya’da, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Eyüp M., gece saatlerinde kayınvalidesinin evini ateşe verdi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi arama çalışması başlattı.

Kütahya’nın Bahçelievler Mahallesi Kirman Sokak’ta, saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Eyüp M., eşi Azime M.'nin annesiyle birlikte kaldığı 3 katlı eve geldi.

BALKONDAN TIRMANDI, EVİ YAKTI!

Herkes uyuduğu sırada arka balkondan tırmanarak içeri giren saldırgan, yanında getirdiği yanıcı maddeyi dökerek evi ateşe verdi. Daha sonra ise kaçtı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ŞAHSIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI!

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken yangın sırasında evde bulunan Azime M. ile annesinin ayaklarından yaralandığı belirlendi.

Evi yanan vatandaş çaresizliğini böyle anlattı: 10 gündür sokaktayız, soğuktan gözlerimiz yaşarıyorEvi yanan vatandaş çaresizliğini böyle anlattı: 10 gündür sokaktayız, soğuktan gözlerimiz yaşarıyor

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli Eyüp M.’nin yakalanması için polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma ise devam ediyor.

Kaynak:DHA

