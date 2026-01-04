Uzaklaştırma kararı olan damat dehşet saçtı! Kayınvalidesinin evini ateşe verip kaçtı

Kütahya’nın Bahçelievler Mahallesi Kirman Sokak’ta, saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Eyüp M., eşi Azime M.'nin annesiyle birlikte kaldığı 3 katlı eve geldi.

BALKONDAN TIRMANDI, EVİ YAKTI!

Herkes uyuduğu sırada arka balkondan tırmanarak içeri giren saldırgan, yanında getirdiği yanıcı maddeyi dökerek evi ateşe verdi. Daha sonra ise kaçtı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ŞAHSIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI!

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken yangın sırasında evde bulunan Azime M. ile annesinin ayaklarından yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli Eyüp M.’nin yakalanması için polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma ise devam ediyor.