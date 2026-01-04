Evi yanan vatandaş çaresizliğini böyle anlattı: 10 gündür sokaktayız, soğuktan gözlerimiz yaşarıyor

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yangın sonucu evi kullanılamaz hale gelen Demiralay ailesi, 10 gündür sokakta yaşam mücadelesi veriyor.

Aile, -3 dereceye kadar düşen soğuk havada dışarıda ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. Tahir Demiralay, yaşadıklarını, "On gündür sokaktayız. Evimizin yanında, iyi kötü ateş yakıyoruz. Her tarafımız ıslak, hava -3 derece. Bazen eşin dostunun evinde kalıyoruz. Bir gün biri misafir ediyor, komşular yemek getiriyor. Arabada kaldığım günler de oluyor" sözleriyle anlattı.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi 1360. Sokak’ta bulunan Demiralay ailesinin evi, 22 Aralık’ta sobadan çıktığı belirlenen yangın sonucu kül oldu. Günlerdir sokakta kalan aile, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istedi.

"ON GÜNDÜR SOKAKTAYIZ"

Emekli olduğunu belirten Tahir Demiralay, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ben çocuğu uzman çavuşluk sınavına götürmüştüm. Üç gün Ankara’da kaldık, hanımım burada, Kadirli’de kalmıştı. Ankara’dan yola çıkacakken Kadirli’den bize acı haber geldi; komşular evimizin yandığını söyledi. Gecenin saat üç buçuğu gibi evime geldim. Eve bir girdim, eşyanın kullanılamaz halde olduğunu gördüm; her taraf kül olmuştu. Sabah yetkililere, kaymakamlığa dilekçede bulundum. Üç beş gün bekledim, belediyeden gelen olmadı. En son belediyeye ben gittim, ‘Bu kadar duyarsızlık olmaz, bir soran olmadı’ dedim. Biraz da sitem ettim. Mala gelmiş, cana gelmemiş; canımız sağ, Allah’ın verdiğine şükürler olsun. Yetkililerden, gerekli yerlerden yardım istiyoruz. On gündür sokaktayız. Evimizin yanında iyi kötü ateş yakıyoruz. Her tarafımız ıslak, hava -3 derece. Bazen eşin dostunun evinde kalıyoruz, nereye kadar? Bir gün biri misafir ediyor, komşular yemek getiriyor. Arabada kaldığım günler oluyor. On gündür arabanın içinde geziyorum. Emekliyim, 16 bin lira maaş alıyorum. İmkanım olsa otelde kalırdık tabii."

"SOĞUKTAN GÖZLERİMİZ YAŞARIYOR"

Berkay Demiralay ise şunları söyledi: